Nenavadni kotički, kjer zvezdniki hranijo svoje nagrade: stranišča, kopalnice ...

Znani obrazi iz sveta filma in glasbe so spregovorili o tem, kje hranijo svoje prestižne nagrade, kot so denimo oskar, grammy in tony. Čeprav gre za kipce, ki v njihovih karierah obeležujejo posebno priznanje in poklon njihovemu delu, jih nekateri držijo na najbolj nenavadnih in nepričakovanih mestih.

Rachel Brosnahan