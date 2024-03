Nenehen spor v družini Michaela Jacksona se nadaljuje

Vnuk in babica naj bi se pred kratkim začela spopadati z nerazkrito težavo na sodišču. Novica pa je bila razkrita le tedne po tem, ko je Sony naznanil, da je kupil del Jacksonovega kataloga za več kot 550 milijonov evrov, za katere se predvideva, da bi lahko bila srš sodne bitke. Sodnik je razsodil proti babici in vnuku, pri čemer je Blanket želel opustiti zadevo, medtem ko je trdil, da bi morala Katherine, ob želji nadaljevanja sodne bitke uporabljati svoj denar in ne denarja zapuščine.

Mama princa popa, je v času po njegovi smrti podedovala več kot 50 milijonov evrov. 30 milijonov evrov naj bi se seštelo iz malo manj kot 150 tisoč vrednega mesečnega nadomestila. Poleg tega dokumenti razkrivajo, da ji je bila v tem času namenjena dodatna vsota, in sicer približno 14 milijonov evrov, usmerjenih k prenovi njene rezidence, vključno s stroški za zasebnega kuharja, vrtnarja in varnostne službe.

Težave segajo petnajst let nazaj. Takoj po tragičnem dogodku so Jacksonovi bratje in sestre sprožili skrb glede oporoke in izvršitelja obtožili goljufije in manipuliranja z njihovo materjo. Leta 2012 so se pojavile govorice, da je na Katherininem domu prišlo do fizičnega prepira, takrat ko so se pojavili Jermaine, Randy in Janet Jackson z željo, da bi videli svojo mamo. Katherine naj bi imela takrat zdravstvene težave, zaradi česar se je skrila pred očmi javnosti in je bil zato celo vložena prijava o pogrešani osebi. Kasneje so bili sprejeti ukrepi za prenos skrbništva nad otroki na Tita Jacksona, brata Michaela Jacksona.