Neobičajna hollywoodska prijateljstva

V svetu zabave so se v zgodovini pojavljala mnoga prijateljstva, ki so se na prvi pogled zdela neobičajna in nemogoča. Takšna so bila zagotovo igralke Marilyn Monroe ter pevke Elle Fitzgerald, precej nenavadne dvojce pa tvorijo tudi Helen Mirren in Russell Brand, Mel Gibson in Jodie Foster ter David Beckham in raper Snoop Dogg.

Ella Fitzgerald je med uspešno kariero jazzovske pevke spoznala mnogo zanimivih ljudi, vendar je izstopalo samo eno poznanstvo, in to z igralkoMarilyn Monroe. V petdesetih letih prejšnjega stoletja se je hollywoodska smetana zbirala v klubu Mocambo, katerega uprava v tistih časih ni dovolila nastopov temnopoltih izvajalcev. To se je spremenilo, ko se je za Elline nastope začela zanimati ravno Marilyn, ki je obljubila, da bo na vsakem nastopu prijateljice sedela v prvi vrsti in s tem povečala priljubljenost kluba. Ti nastopi so bili prelomnica v karieri slovite jazzovske pevke, ki je igralski ikoni ostala večno hvaležna. icon-expand Marilyn Monroe je prijateljico Ello Fitzgerald podpirala z obiski njenih nastopov. FOTO: Profimedia Mel Gibsonin Jodie Fostersta se spoznala leta 1994 na snemanju filma Maverick in od takrat ostala dobra prijatelja. Jodie je ena redkih oseb, ki je Melu stala ob strani med bojem z odvisnostjo ter tudi v času, ko je bil aretiran zaradi vožnje pod vplivom alkohola, leta 2011 pa sta skupaj posnela tudi film The Beaver. icon-expand Jodie Foster in Mel Gibson sta velika prijatelja že več kot četrtino stoletja. Britanska igralka Helen Mirren in komik Russell Brandsta se spoprijateljila leta 2011, ko sta sodelovala pri snemanju filma Arthur. 74-letnica, ki ima status žive igralske legende, je pravo nasprotje mlajšega kolega, ki so ga označili za nekoga, ki ne bo nikoli odrasel. Oba pa se strinjata, da je ravno smisel za humor tisto, kar ju je povezalo in ju druži še danes. icon-expand Helen Mirren pravi, da jo z Russellom Brandom povezuje smisel za humor. FOTO: AP Upokojenega nogometaša Davida Beckhamain raperja Snoop Dogga druži skupna zgodovina še iz časov, ko sta bila oba manj slavna in bogata. Glasbenik je namreč v obdobju, ko še ni objavljal svojih hitov, za mnenje o pesmih najprej zaprosil športnika in njegove nasvete nato pazljivo poslušal. Družilo pa ju je tudi okroglo usnje, saj je David svoje nogometne veščine prenašal na otroke raperske legende.