Neodločni Kanye: tik pred rokom vložil kandidaturo za predsednika ZDA

Dokumente je sicer vložil le nekaj dni po tem, ko je govorec Steve Kramersporočil, da Kanye ne bo kandidiral za predsednika.Kot kaže, si je raper hitro premislil in vendarle zbral dovolj poguma. Da pa je lahko sprožil postopek kandidature, je moral s kampanjskimi dejavnostmi zbrati nekaj več kot štiri tisoč evrov in to mu je tudi uspelo. Glasbenik je tako ujel zadnji rok za vložitev zahteve, to pa je storil v zvezni državi Oklahoma.

"Popoldne smo prejeli pravilno izvedeno izjavo o kandidaturi Kanyeja Westa," je povedala tiskovna predstavnica volilnega odbora v Oklahomi, Misha Mohr. Zvezdnik se je tako kvalificiral kot neodvisni kandidat za predsednika ZDA v Oklahomi in bo nastopil na volilni listi.