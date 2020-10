Neozdravljivo bolni Tom Parker že drugič očka

Tom Parker je pred tedni izvedel za diagnozo, potem ko je preživel kar nekaj epileptičnih napadov. Obljubil je, da se bo proti najagresivnejšemu možganskemu tumorju v četrti fazi boril pogumno, čeprav ga operativno ni mogoče odstraniti. George se je s prijateljem slišal pred dnevi in dejal, da mu gre dobro in da se počuti odlično. ''Kelsey je prejšnji teden rodila drugega otroka, zato je zdaj še večji borec. S Tomom bo vse v redu,'' je povedal član skupine The Wanted.

Potem ko je izvedel za diagnozo, je pevec pričel s kemoterapijami in zdravljenjem. Ogromno mu pomeni tudi podpora oboževalcev, ki z njim delijo pozitivne zgodbe in ljubezen. Njegova kariera kot član fantovske skupine The Wanted je že od leta 2014 v mirovanju, pred tem pa se je Parker udeležil tudi več šovov, kot so MasterChef znanih, The Jump in The Real Full Monty.