Neozdravljivo bolni Tom Parker: Ko sem sina prvič pestoval, sem jokal kot dež

Za drugega otroka, sina Bodhija, sta izbrala prav posebno ime. V svežem intervjuju sta razkrila, kakšen pomen se skriva za tem imenom. "Bodhi pomeni razsvetljenje," je razložila Kelsey in dodala: "Lepo se poda s trenutno situacijo. On je naša luč na koncu tunela. Tom sicer ni želel, da bi mu dala takšno ime, a sem mu kar rekla 'Tom, vseeno mi je, kaj praviš, imela bova Bodhija in konec debate.'"

Zadnje leto je bilo leto pretresov in slabih novic za 32-letnega britanskega pevca Toma Parkerja , ki je izvedel za diagnozo možganskega tumorja. Da je zbolel in mu ni več pomoči, je prvič razkril letos jeseni. A vse ni tako črno, kot se zdi. Z ženo Kelsey sta pred nekaj tedni dobila drugega otroka, sina Bodhija.

30-minutni porod in očetove solze

Kelsey je spregovorila tudi o porodu. Zelo si je namreč želela, da bi rodila doma, in vesela je, da se je tako odločila. "Ob 10. uri zvečer mi je odtekla voda in potem nič. Poklicala sem mamo, ki je rekla, naj grem spat in da se slišimo, ko bom imela popadke. Ob sedmih zjutraj sem jo klicala in rekla, da se še vedno nič ne dogaja. Poklicala sem tudi babico, ki je hitro prišla k meni in preverila, kaj se dogaja, a ni bilo nobenega znaka o dojenčku. Ko pa se je porod enkrat začel, je bilo v pol ure vsega konec. Moj porod je trajal celih 30 minut!"

Na Kelseyjino srečo je bil Tom ves čas ob njej, ne glede na omejitve zaradi koronavirusa. "Zdravstveni delavci so bili super in moram se jim zahvaliti, saj je bil lahko Tom z menoj vso noč."

In Tom? Priznal je, da so ga obšla neverjetna čustva, ko je dečka prvič pestoval: "Bilo je neverjetno. Jokal sem kot dež." A njegova žena je v intervjuju hitro dodala, da je Tom tudi sicer zelo čustven: "Med nama sem jaz 'trši oreh' kot on, on je bolj čustven. A sem bila presrečna, da je bil porod tako kratek. In ko otrok končno počiva na tvojih prsih, se čudiš sam sebi, da ti je uspelo. Vsi smo jokali."