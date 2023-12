Nepazljivi Hugh Jackman zaradi turistične znamenitosti zašel v težave

Hugh Jackman je navdušen nad božično okrašenim New Yorkom. Morda celo preveč, a njegovo pretirano občudovanje okrašenega mesta ga tokrat hvala bogu ni stalo niti centa. Lahko pa bi se končalo tudi drugače. Zvezdnik se je na božično jutro sprehajal po Velikem Jabolku in se tako navdušil nad okrašeno velikansko novoletno jelko, da se je želel z njo tudi fotografirati. A v svoji želji ni opazil, da je med tem prestopil varnostno ograjo. Šele ko se mu je začel približevati varnostnik, je spoznal, da nekaj ni v redu. Kljub vsemu se je na koncu vseeno fotografiral ob bogato okrašenih drevescih.

Svojo dogodivščino je razkril tudi na Instagramu, kjer je delil posnetek sprehoda in nekaj fotografij novoletnih jelk. "Toplo priporočam, da na božično jutro vstanete zelo zgodaj in se sprehodite do Rockefellerjevega božičnega drevesa. Tako lepo je in sploh ni gneče," je začel opis ob galeriji utrinkov, nato pa razkril še zabavni pripetljaj iz sprehoda. "Sam sem zašel v težave, ker sem šel čez zaporo. A varnostnik je bil prijazen in me je izpustil le z opozorilom," je še dodal v opisu.