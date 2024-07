'Nepo otrok' Emma Roberts: Zakaj Georgeu Clooneyju nihče ne očita nepotizma?

Emma Roberts, hči igralca Erica Robertsa in nečakinja še bolj slavne igralke Julie Roberts, je prepričana, da ima nepotizem tako dobro kot slabo plat. Slednjo naj bi po njenem mnenju občutila predvsem dekleta, ki so bolj pogosto tarča očitkov in kritik na račun uspeha zaradi družinskih vezi. Ob tem se 33-letnica, ki je v igralstvo vstopila kot majhna deklica, sprašuje, zakaj nihče ne očita nepotizma Georgeu Clooneyju. Njegova teta je bila konec koncev slavna pevka in igralka Rosemary Clooney.

OGLAS

Igralka Emma Roberts je bila nedavno gostja v podkastu Table for Two, kjer je spregovorila o nepotizmu – pojavu, ki je v Hollywoodu (in drugje) prisoten vrsto let. 33-letnica je prepričana, da ima nepotizem tako dobro kot slabo plat, s kritikami na račun dejstva, da prihaja iz znane igralske družine, se namreč sooča od svojega devetega leta, ko je zaigrala v filmu Snif.

Emma Roberts, hči igralca Erica Robertsa in nečakinja še bolj slavne igralke Julie Roberts. FOTO: Profimedia icon-expand

"V šali se vedno sprašujem, zakaj Georgeu Clooneyju nihče ne očita, da je 'nepo otrok'. Njegova teta Rosemary Clooney je bila ikona. Čutim, kot da je mladim dekletom težje s to zadevo. Ne vidim, da bi ljudje sinovom slavnih staršev to očitali," je dejala hči igralca Erica Robertsa in nečakinja še bolj slavne igralke Julie Roberts, ki je prepričana, da ljudje, ne glede na spol, nekomu ne bi smeli očitati dejstva, da sledi svojim sanjam. Igralka je pojasnila, da imajo ljudje radi zgodbe o "uspehu, ki se je zgodil čez noč", zato je bila sama lahka tarča. "Če nisi dekle, ki je v Hollywood prišlo iz ničesar, vsi zavijajo z očmi in ti očitajo, da je to zaradi tvojega očeta. Ljudje vidijo le tvoje zmage, ker te vidijo le, ko si na plakatu za film. Ne vidijo pa vseh zavrnitev."

Julia in Emma Roberts. FOTO: Profimedia icon-expand