'Nepopolna' Jennifer Lopez: oboževalci jo obtožujejo liposukcije

Jennifer Lopez je za številne po svetu ena izmed najlepših zvezdnic, ki kljub 54 letom še vedno navdušuje s svojim napetim telesom. Še vedno je obraz ene izmed znamk spodnjega perila, za katero na oglasnih panojih pozira pomanjkljivo oblečena. Njeno telo je videti do potankosti natrenirano, a ko so jo pred kratkim fotografi ujeli med sprehodom po ulicah New Yorka, je bilo jasno, da vseeno ni tako.

Nasmejana zvezdnica se je sprehajala v širokih kavbojkah in temno zelenem topu, pokazala pa je tudi nekaj gole kože na trebuhu. Pozornim oboževalcem seveda ni ušlo, da njen trebuh ni tako popoln kot na vseh fotografijah, svoje ogorčenje nad tem, kako so očitno vse njene fotografije popravljene, pa so številni delili na spletu. "Vse je laž," in "Kdo je to?" so bili šokirani oboževalci, ki so obenem kritizirali tudi dejstvo, da se je pevka v telovadnico odpravila popolno naličena. Pozornost je vzbudila tudi ostra linija na sredini trebuha, za katero mnogi mislijo, da je posledica lepotne operacije oziroma liposukcije.