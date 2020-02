Neposrečena tetovaža Orlanda Blooma: napačno črkovanje sinovega imena

Igralec Orlando Bloom se je odločil za novo tetovažo, s katero se je poklonil svojemu devetletnemu sinu Flynnu Christopherju , ki ga ima skupaj z nekdanjo soprogo Mirando Kerr . Oboževalci so sicer nad napisom navdušeni, a so prepričani, da je sinovo ime narobe črkovano.

43-letni zvezdnik je na Instagramu objavil črno-belo fotografijo svoje podlakti in s svojimi sledilci delil novo tetovažo. Odločil se je za zaporedje črnih številk in besedilo, napisano s pomočjo Morsejeve abecede, željo pa mu je uresničil tetover Balazs Bercsenyi .

Bloom je pod objavljeno fotografijo zapisal: "Nova tetovaža, lahko uganete za koga?"Svoje oboževalce je želel spodbuditi, da uganejo, komu je posvečena njegova nova tetovaža. Sledilci pa so izrazili začudenje, saj naj bi se tetover zmotil:"Če naj bi Morsejeve abecede črkovala Flynna, potem je prišlo do napake." Eden od oboževalcev je še dodal:"Žal mi je, toda tetovaža zagotovo pravi Frynn."

Umetnik se svoje napake zaveda in jo je tudi priznal: "Lep poklon in vem, da manjka pika, to bom tudi popravil."