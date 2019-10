Nepozabna zvezdniška zabava ob prihodu novorojenke

Zabavo je do najmanjše podrobnosti organizirala njena igralska kolegica in prijateljicaGrettell Valdez, ki ima iz zakona z igralcemPatriciem Borghettijem sinaSantina, lani pa je večno zvestobo obljubila izbrancuLeu Clercu. Grettell pa ni bila edina med povabljenkami iz igralskega sveta, prišle so tudiFabiola Guajardo, Damayanti QuintanarinRocio Verdejo

"Presrečna sem za vso ljubezen, ki sem jo deležna. Hvala, Grettel, ker si mi organizirala tako lepo zabavo ob prihodu novorojenke in da mi bo ta dan za vedno ostal v spominu!!! In hvala vsem mojim 'vilam', da ste prišle. Hvala za vse lepe besede. Rada vas imam," je pod galerijo fotografij z zabave na Instagramu zapisala 38-letna bodoča mamica. Kot lahko vidimo, je na zabavi prevladovala roza barva, prostor pa je bil posut s cvetovi rožnatih in rdečih vrtnic.