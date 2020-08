Nepravična ločitev? Angelina Jolie prepričana, da sodniki delajo v korist Brada

Angelina Jolie je prepričana, da je ločitveni postopek pristranski in da se je sodnik postavil na stran Brada Pitta . V novem dokumentu, ki ga je vložila pri svoji odvetnici Samanthi Bley DeJean , pravi, da si želi transparentne ločitve, ki bi bila poštena in nepristranska.

45-letnica je v uradnih dokumentih, v katere so vpogled dobili na portaluUsWeekly, zapisala, da z Bradom nista kompatibilna, niti poslovno niti osebno. Igralka je najela zasebnega sodnega tolmača Johna W. Ouderkirka, s katerim se pozna že nekaj let. Namreč, potem ko sta se nekdanja zaljubljenca avgusta 2014 poročila v Franciji, je prav on v Združenih državah Amerike overil njune francoske poročne papirje. Angelina ga je zdaj prosila, da se poglobi v njeno ločitev, saj je prepričana, da si sodnik, ki obravnava ločitev, želi, da bi ona 'potegnila kratko'.

"Moja stranka prosi za pošten postopek ločitve, brez posebnih uslug za katerokoli stran v primeru tega razhoda," je povedala odvetnica Joliejeve Bley DeJean."Edini način, da si stranke med seboj zaupajo, je, da so zadeve transparentne in nepristranske."

Bradova ekipa je že pripravila odgovor na obtožbe in odgovorila:"Na žalost transparentna ločitev najbolj prizadene otroke obeh strank, ki še vedno živijo brez končne odločitve ločitve staršev."

Jolie in Pitt sta starša šestim otrokom: Maddoxu, Paxu, Zahari, Shiloh, Knoxuin Vivienne. Odkar sta se Brad in Angelina razšla, otroci živijo pri Angelini in Brada obiskujejo na njegovem domu.

Čeprav sta očitno še vedno na bojni nogi zaradi postopka ločitve, sta se odločila, da bosta živela blizu, da bi si tako olajšala družinsko življenje. Pred tedni so Brada opazili, kako zapušča Angelinin dom. "To je prvič, odkar sta se razšla, da skupaj preživljata več časa skupaj v njenem domu. Odločila sta se tudi za družinsko terapijo," je za People povedal vir, blizu igralki.