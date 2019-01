Neprepoznaven Jack Nicholson: so krivi hamburgerji?

81-letni igralec Jack Nicholson je v zasebnem življenju velik oboževalec košarke – predvsem moštva Los Angeles Lakers. Nedavno se je v družbi sina Raymonda mudil v losangeleškem centru Staples, kjer se je odvijala tekma med njegovim najljubšim košarkarskim klubom in nasprotniki iz moštva Warriors. Na tekmi je pritegnil pozornost fotografov, ki so ga, komaj prepoznavnega, fotografirali, medtem ko je pozorno spremljal tekmo in ob tem vidno užival v hitri hrani.