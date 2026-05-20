Neprepoznavna Eminemova žena spet aretirana

Nekdanja Eminemova žena Kim Scott ne more ubežati težavam. 51-letnica je bila aretirana le tri dni po tem, ko se je morala na sodišču zagovarjati, ker je februarja povzročila prometno nesrečo in pobegnila s kraja. Takrat naj bi peljala najstniškega sina Parkerja in njegove prijatelje nakupovat, ko je trčila v parkiran avtomobil.
Namesto da bi ustavila, se je odpeljala domov, kjer se je zaletela v lastna garažna vrata, so za TMZ povedali sosedje. Kim so z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico, utrpela pa je le manjše poškodbe. Policisti so takrat v njenem avtomobilu našli prazne steklenice gaziranega soka in alkoholne pijače, 51-letnica pa je morala opraviti tudi test alkoholiziranosti. Sodnik ji bo kazen za prekršek iz februarja izrekel junija, ali bodo nove obtožbe obravnavali skupaj ali ločeno, ni znano.
V minulih 20 letih večkrat v navzkrižju z zakonom
Kim Scott je bila v minulih dveh desetletjih večkrat aretirana, obtožbe pa so se večinoma nanašale na zlorabo drog, vožnjo pod vplivom alkohola in prometne prekrške. Z dve leti starejšim raperjem se je prvič poročila leta 1999, a sta se dve leti pozneje ločila.
Romanco sta pozneje ponovno obudila in januarja 2006 znova stopila pred oltar. Tudi drugič jima ni uspelo, saj je z grammyji nagrajeni glasbenik ločitev zahteval le tri mesece pozneje. Nekdanji par ima skupaj tri otroke, in sicer 30-letno Hailie Jade Mathers, 33-letno Alaino Marie Scott in 24-letno Stevie Laine Mathers. Kim ima Parkerja iz poznejše zveze.
