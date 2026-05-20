Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Neprepoznavna Eminemova žena spet aretirana

Detroit, 20. 05. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Kim Scott

Nekdanjo ženo raperja Eminema so nedavno zaradi vožnje pod vplivom alkohola aretirali, Kim Scott pa je na fotografiji, ki jo je javno objavila policija, neprepoznavna. 51-letnico so pridržali v zaporu v Michiganu le tri dni po tem, ko se je na sodišču zagovarjala zaradi podobnih obtožb.

Nekdanja Eminemova žena Kim Scott ne more ubežati težavam. 51-letnica je bila aretirana le tri dni po tem, ko se je morala na sodišču zagovarjati, ker je februarja povzročila prometno nesrečo in pobegnila s kraja. Takrat naj bi peljala najstniškega sina Parkerja in njegove prijatelje nakupovat, ko je trčila v parkiran avtomobil.

Kim Scott in Eminem
Kim Scott in Eminem
FOTO: Twitter

Namesto da bi ustavila, se je odpeljala domov, kjer se je zaletela v lastna garažna vrata, so za TMZ povedali sosedje. Kim so z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico, utrpela pa je le manjše poškodbe. Policisti so takrat v njenem avtomobilu našli prazne steklenice gaziranega soka in alkoholne pijače, 51-letnica pa je morala opraviti tudi test alkoholiziranosti. Sodnik ji bo kazen za prekršek iz februarja izrekel junija, ali bodo nove obtožbe obravnavali skupaj ali ločeno, ni znano.

V minulih 20 letih večkrat v navzkrižju z zakonom

Kim Scott je bila v minulih dveh desetletjih večkrat aretirana, obtožbe pa so se večinoma nanašale na zlorabo drog, vožnjo pod vplivom alkohola in prometne prekrške. Z dve leti starejšim raperjem se je prvič poročila leta 1999, a sta se dve leti pozneje ločila. 

Kim je bila v preteklih letih večkrat aretirana.
Kim je bila v preteklih letih večkrat aretirana.
FOTO: Profimedia

Romanco sta pozneje ponovno obudila in januarja 2006 znova stopila pred oltar. Tudi drugič jima ni uspelo, saj je z grammyji nagrajeni glasbenik ločitev zahteval le tri mesece pozneje. Nekdanji par ima skupaj tri otroke, in sicer 30-letno Hailie Jade Mathers, 33-letno Alaino Marie Scott in 24-letno Stevie Laine Mathers. Kim ima Parkerja iz poznejše zveze.

eminem kim scott aretacija nekdanja žena

Michael Jordan v hospicu presenetil svojo srednješolsko profesorico

24ur.com Po 43 letih zapora zaradi umora, ki ga ni zagrešila, končno na svobodi
24ur.com Dan po pomilostitvi moški s Floride znova aretiran
24ur.com Zaradi 'lažnega dvojčka' v zaporu preživel 15 let: 'Čast so mi odvzeli z obrazom'
24ur.com ICE le nekaj dni po poroki aretirala ženo ameriškega vojaka
24ur.com Starešini tabornikov za dejanja zoper spolno nedotakljivost preko 20 let zapora
24ur.com Prijeli še tretjega osumljenca za načrtovan napad na Dunaju
24ur.com Pridržali žensko, ki si je hotela prisvojiti posestvo Elvisa Presleyja
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nikagaja
20. 05. 2026 08.38
uboga, uboga izgubljena dusa. zalostno.
Odgovori
0 0
osservatore
20. 05. 2026 08.17
Ena velika kvazi blont zguba pač.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Ali otroci z "nenavadnimi imeni" pogosteje doživljajo zbadanje?
Ali otroci z "nenavadnimi imeni" pogosteje doživljajo zbadanje?
Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke
Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke
zadovoljna
Portal
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
Navdušila v vroči rdeči obleki
Navdušila v vroči rdeči obleki
Kako naj športno aktivne ženske jedo za več energije in boljšo regeneracijo?
Kako naj športno aktivne ženske jedo za več energije in boljšo regeneracijo?
Poletje 2026 bo v znamenju drzne paradižnikovo rdeče barve
Poletje 2026 bo v znamenju drzne paradižnikovo rdeče barve
vizita
Portal
Vzroki za povišane trigliceride pri osebah z normalno težo
Kaj se zgodi, če uživamo preveč sladkorja?
Kaj se zgodi, če uživamo preveč sladkorja?
Mednarodna nevarnost: Ebola Bundibugyo v osrednji Afriki
Mednarodna nevarnost: Ebola Bundibugyo v osrednji Afriki
Kako do lepih in zdravih stopal z domačo pedikuro
Kako do lepih in zdravih stopal z domačo pedikuro
cekin
Portal
Za parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v središču Ljubljane parkiranje postaja luksuz
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
moskisvet
Portal
V četrto gre rado: brat princese Diane se je znova poročil
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
dominvrt
Portal
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
okusno
Portal
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Njoki z zelenjavo iz pečice
Njoki z zelenjavo iz pečice
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
voyo
Portal
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713