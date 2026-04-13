Neprepoznavna Heidi, zaljublena Kim in Lewis ter prvi nastop J. Lo

Si svetovno prepoznaven, ti pa si želiš le v miru zabavati na sloviti Coachelli? To je izziv za marsikaterega zvezdnika, a vsak se z njim sooča na svoj način. Če kdo vedno preseneti, pa tudi vedno navduši, je to Heidi Klum, ki se je odločila, da se bo za festival prav posebej našemila.

Po prizorišču se je sprehajala popolnoma neprepoznavna, kot skrivnostna črnolaska z velikimi sončnimi očali in izvirnim stilom. 52-letnica, ki slovi po vsakoletnih izjemnih preoblekah za noč čarovnic, se tudi tokrat ni izneverila sama sebi. Svoj dramatični videz je dopolnila s temnimi ličili, vključno s črno šminko za ustnice, svoj drzen slog pa je poimenovala Techno Hexen oziroma Tehno-čarovnica. Za to priložnost si je izbrala izjemno drzno kreacijo znamke Maison Blanche, sestavljeno iz bele mini oblekice brez naramnic, črnih mrežastih nogavic in črnih kavbojskih škornjev.

Njena sposobnost, da se zlije z množico, je občudovanja vredna, kar je potrdila tudi množica navdušenih komentarjev, ki so se razplamteli po spletu. Celotno kombinacijo je delila na Instagramu v videu, kjer se veselo vrti in pleše ob svoji pesmi Sunglasses At Night, posneti leta 2024 s Tiëstom. Oboževalci seveda predpostavljajo, da jo je pri snemanju videa spremljal in jo snemal njen mož Tom Kaulitz. Njen video je na družbenih omrežjih navdušil oboževalce, ki so pohvalili predvsem njen pogum in kreativnost.

Za prvi dan festivala je slavna Nemka izbrala nekoliko manj vpadljive kose, saj je nosila belo kreacijo, lasuljo dolgih svetlih las in belo kapo. Kljub temu, da z omenjenim videzom ni pritegnila toliko pozornosti, kot s 'črno edicijo', je bila tudi v beli kreaciji neprepoznavna, saj se je tudi tokrat skrivala za velikimi sončnimi očali.

Poleg Heidi je bilo v občinstvu mogoče ujeti tudi še vedno močno zaljubljeno Kim Kardashian in Lewisa Hamiltona, ki sta na glasbeni spektakel prišla z roko v roki. Par je bil opažen v soboto zvečer, ko sta uživala na koncertu pevca Justina Bieberja. Po poročanju virov sta bila cel večer skupaj, nista pa si želela pretirane pozornosti ostalih, saj sta se tudi onadva skrivala za oblačili s kapuco, kapami s šiltom ali šalom.

Coachella je sicer festival, ki vedno pritegne številne zvezdnike. Letos so v glasbenih koncertih Justina Bieberja, Sabrine Carpenter in Jennifer Lopez, za katero je bil to prvi nastop na tem odru v karieri, ter drugih, uživali tudi Madelyn Cline, Emma Roberts, Teyana Taylor, Paris Hilton, Becky G, Lizzo, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Chappell Roan, Katy Perry in Justin Trudeau ter številni drugi.