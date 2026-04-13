Tuja scena

Neprepoznavna Heidi, zaljublena Kim in Lewis ter prvi nastop J. Lo

Coachella, 13. 04. 2026 15.34 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
K.A.
heidi klum

Zapeljiva črnolaska z velikimi črnimi očali in izvirnim stilom – to je bila le maska vedno zapeljive Heidi Klum, ki si je na sloviti Coachelli očitno zaželela malo zasebnosti. No, pa so jo fotografi kljub vsemu opazili, saj se je tudi sama razkrila z objavo na družbenih omrežjih. In kdo od znanih obrazov je poleg zvezdnice še žural na festivalu?

Si svetovno prepoznaven, ti pa si želiš le v miru zabavati na sloviti Coachelli? To je izziv za marsikaterega zvezdnika, a vsak se z njim sooča na svoj način. Če kdo vedno preseneti, pa tudi vedno navduši, je to Heidi Klum, ki se je odločila, da se bo za festival prav posebej našemila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po prizorišču se je sprehajala popolnoma neprepoznavna, kot skrivnostna črnolaska z velikimi sončnimi očali in izvirnim stilom. 52-letnica, ki slovi po vsakoletnih izjemnih preoblekah za noč čarovnic, se tudi tokrat ni izneverila sama sebi. Svoj dramatični videz je dopolnila s temnimi ličili, vključno s črno šminko za ustnice, svoj drzen slog pa je poimenovala Techno Hexen oziroma Tehno-čarovnica. Za to priložnost si je izbrala izjemno drzno kreacijo znamke Maison Blanche, sestavljeno iz bele mini oblekice brez naramnic, črnih mrežastih nogavic in črnih kavbojskih škornjev.

Preberi še Coachella, olimpijske igre vplivnežev: 'Grozni so'

Njena sposobnost, da se zlije z množico, je občudovanja vredna, kar je potrdila tudi množica navdušenih komentarjev, ki so se razplamteli po spletu. Celotno kombinacijo je delila na Instagramu v videu, kjer se veselo vrti in pleše ob svoji pesmi Sunglasses At Night, posneti leta 2024 s Tiëstom. Oboževalci seveda predpostavljajo, da jo je pri snemanju videa spremljal in jo snemal njen mož Tom Kaulitz. Njen video je na družbenih omrežjih navdušil oboževalce, ki so pohvalili predvsem njen pogum in kreativnost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za prvi dan festivala je slavna Nemka izbrala nekoliko manj vpadljive kose, saj je nosila belo kreacijo, lasuljo dolgih svetlih las in belo kapo. Kljub temu, da z omenjenim videzom ni pritegnila toliko pozornosti, kot s 'črno edicijo', je bila tudi v beli kreaciji neprepoznavna, saj se je tudi tokrat skrivala za velikimi sončnimi očali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poleg Heidi je bilo v občinstvu mogoče ujeti tudi še vedno močno zaljubljeno Kim Kardashian in Lewisa Hamiltona, ki sta na glasbeni spektakel prišla z roko v roki. Par je bil opažen v soboto zvečer, ko sta uživala na koncertu pevca Justina Bieberja. Po poročanju virov sta bila cel večer skupaj, nista pa si želela pretirane pozornosti ostalih, saj sta se tudi onadva skrivala za oblačili s kapuco, kapami s šiltom ali šalom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Coachella je sicer festival, ki vedno pritegne številne zvezdnike. Letos so v glasbenih koncertih Justina Bieberja, Sabrine Carpenter in Jennifer Lopez, za katero je bil to prvi nastop na tem odru v karieri, ter drugih, uživali tudi Madelyn Cline, Emma Roberts, Teyana Taylor, Paris Hilton, Becky G, Lizzo, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Chappell Roan, Katy Perry in Justin Trudeau ter številni drugi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Heidi Klum Coachella supermodel transformacija maska moda

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

rokololo
13. 04. 2026 16.36
Babica gre na žur.
bibaleze
