Neprepoznavna Jessica Simpson bije boj s hudimi oteklinami

38-letna ameriška pevka in igralka Jessica Simpson je tretjič noseča, njena nosečnost pa je pospremljena s tegobami, ki presegajo jutranjo slabost in celodnevno utrujenost. Ker je začela močno otekati, največje težave pa so se pojavile na predelu nog – točneje gležnjev in stopal – je za pomoč prosila celo svoje sledilce na Instagramu. Objavila je fotografijo otečene noge in poleg zapisala: ''Obstaja kakšno zdravilo? Pomagajte!''