Neprepoznavna Nicole Kidman

Nicole Kidman je zaigrala v novi kriminalni drami Destroyer (Uničevalec), ki je luč sveta ugledala konec decembra 2018. Za vlogo, ki je bila zanjo sicer netipična, se je morala popolnoma spremeniti, zahvaljujoč pozitivnim kritikam pa je pristala tudi na naslovnici W Magazine kot ena najboljših igralk.

51-letna igralka Nicole Kidman je do sedaj prejela številne prestižne filmske nagrade, zdaj pa je javnost presenetila z vlogo v filmu Destroyer (Uničevalec), kjer je nastopila kot neizprosna detektivkaErin Bell, ki je prestala marsikaj v življenju in tako postala utelešenje jezne in napete ameriške ženske.

Nicole Kidman se je za vlogo v filmu Destroyer (Uničevalec) popolnoma spremenila. FOTO: Profimedia

Za vlogo, ki je zanjo popolnoma netipična, se je morala odpovedati svoji glamurozni podobi in se preleviti v žensko, ki ne da veliko na videz. Ob tem je priznala, da je bila vloga prvotno namenjena drugi igralki, ki pa jo je zavrnila: ''V Uničevalcu igram detektivko, ki je prestala veliko v življenju. Nisem bila prva izbira za to vlogo – namenjena je bila igralki, ki pa jo je zavrnila. Ko sem prebrala scenarij, sem dvignila roko in dejala: Kaj pa jaz?"

Usnjeno jakno je nosila tudi doma. FOTO: Profimedia

Spregovorila je tudi o posebnem kosu oblačila, ki ga je nosila v praktično vsakem prizoru v filmu in ji je pomagal, da se je v vlogo popolnoma vživela – tako močno, da ga je nosila tudi doma: ''Usnjeno jakno, ki sem jo nosila v praktično vsakem prizoru filma, smo iskali zelo dolgo. Ko smo končno našli primeren kos, sem jo nosila tudi doma – postala sem obsedena z njo. Ko sem se zjutraj zbudila, je bila ta jakna prva stvar, ki sem jo oblekla. Na snemalnem setu so me kasneje obiskali tudi moji otroci, ki so bili šokirani ob pogledu na mojo novo podobo ... Veste, igralka sem že od svojega 14. leta in v tem času sem igrala različne vloge, ta pa je bila res specifična.'' Kriminalna drama je luč sveta ugledala 25. decembra 2018 v ZDA, kritiki pa so Nicole ocenili z zelo dobrimi ocenami, zaradi česar je pristala tudi na naslovnici W Magazine kot ena najboljših igralk.

