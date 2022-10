Neprepoznavni Johnny Depp obril brado in brke

Igralec Johnny Depp je opustil svoj zaščitni znak in na dogodek v New Jerseyju prišel popolnoma obrit. Johnnyja, dolgoletnega pristaša brade in brkov, so fotografi v objektiv ujeli pri vhodu v dvorano Hackensack Meridian Health, kjer je zvečer nastopil s svojim bandom.

Sveže obriti hollywoodski igralec Johnny Depp je presenetil oboževalce in fotografe, ki so ga pričakali pred vhodom dvorane Hackensack Meridian Health v New Jerseyju, kjer je tistega večera nastopil s svojo glasbeno skupino. Skoraj neprepoznavni 59-letnik je svoje oboževalce toplo sprejel ter se z njimi fotografiral in delil avtograme.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Oboževalci, sicer srečni, da so lahko od blizu spoznali svojega idola in da jim je ta posvetil svoj čas, so se na Twitterju kasneje strinjali, da Deppu vseeno bolj kot sveže obriti videz pristajajo brki in brada, torej videz, s katerim je konec koncev zaslovel tudi na filmskem platnu.