Neprepoznavni Tom Cruise: 'Kaj se dogaja z njegovim obrazom?'

59-letni igralec si je ogledal tekmo med ekipama Los Angeles Dodgers in San Francisco Giants, na kateri pa je bil videti precej otekel in bolj okrogloličen kot običajno.

Fotografije in videoposnetki Cruisa, ki se smeji na tribuni in maha oboževalcem, medtem ko uživa v igri, so zakrožili tudi po spletu, pri čemer je več uporabnikov Twitterja opazilo njegov nov videz.

"Tom je nekaj naredil s svojim obrazom ali pa je pridobil nekaj kilogramov. Ampak to je naš Tom!" je dodala četrta oseba.

"Kaj za vraga se dogaja z njegovim obrazom? Ali ima alergijsko reakcijo?" se je pošalil uporabnik spleta. Drugi pa so zvezdnika franšize Misija: Nemogoče zagovarjali, češ da se samo naravno stara.

"Poslušajte, Tom Cruise mi sploh ni všeč (v vseh ozirih), vendar sem resno naveličana, da se na Twitterju spravljate na ljudi zaradi nihanja njihove teže. Ljudje se lahko zredijo in shujšajo in to se vas osebno res ne tiče! Nehajte biti sovražni do debelih!" je tvitnil nekdo. Spet drugi pa so menili, da je za svoja leta – prihodnje leto bo praznoval 60. jubilej – videti odlično.

Medtem pa številni drugi uporabniki Twitterja niso verjeli, da je moški na tribuni v resnici slavni igralec, in so trdili, da je gre za Cruisovega imitatorja.