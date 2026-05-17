Tuja scena

Neprepoznavni zvezdnik na rdeči preprogi, oboževalci: 'Kdo je to?''

Cannes, 17. 05. 2026 12.15 pred 24 minutami 1 min branja 0

K.Z.
K.Z.
John Travolta

V Cannesu se te dni mudijo številni hollywoodski zvezdniki, ki so v sklopu 79. mednarodnega filmskega festivala stopili na rdečo preprogo. Med njimi je bil tudi John Travolta, ki se letos predstavlja v vlogi režiserja, oboževalce pa je presenetil z neprepoznavno podobo.

John Travolta je na filmskem festivalu v Cannesu presenetil z novo podobo, za presenečenje pa so poskrbeli tudi organizatorji, ki so igralca nagradili s častno zlato palmo. 72-letnik je v Franciji premierno predstavil svoj režiserski prvenec z naslovom Propeller One-Way Night Coach, nagrado pa je sprejel s solzami v očeh.

John Travolta s hčerko Elle na rdeči preprogi Cannesa.
FOTO: Profimedia

"To je več kot oskar. Popolno presenečenje. Ne morem verjeti, je zadnja stvar, ki sem jo pričakoval," je v francoščini povedal zvezdnik, ki je na rdečo preprogo stopil v družbi 26-letne hčerke Elle, ki je ob njem zaigrala v filmu.

John Travolta
FOTO: Profimedia

Presenečen pa ni bil le Travolta, temveč tudi njegovi oboževalci, ki hollywoodskega zvezdnika, znanega po filmih Šund, Briljantina, Vročica sobotne noči in Lak za lase, sprva sploh niso prepoznali. 72-letnik je na glavi nosil baretko svetle barve in očala z zlatim okvirjem, oblekel pa je črno elegantno moško obleko, pod katero je nosil belo srajco.

Razlagalnik

Filmski festival v Cannesu je eden najprestižnejših in najbolj odmevnih filmskih dogodkov na svetu, ki se vsako leto odvija v francoskem obmorskem mestu Cannes. Ustanovljen je bil leta 1946 kot odgovor na vpliv fašističnih režimov na beneški filmski festival. Danes velja za osrednje stičišče svetovne kinematografije, kjer se predstavljajo najnovejši umetniški filmi, podeljujejo pa se tudi prestižne nagrade, med katerimi je najvišje priznanje zlata palma (Palme d'Or).

Zlata palma ali 'Palme d'Or' je najvišja nagrada, ki jo podelijo na filmskem festivalu v Cannesu. Prvič so jo uvedli leta 1955, ime pa je dobila po palmovi listi, ki je simbol mesta Cannes in je upodobljena na grbu mesta. Nagrada velja za eno najbolj cenjenih priznanj v filmski industriji, saj njen prejemnik pridobi izjemen mednarodni ugled in potrditev umetniške kakovosti svojega dela.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
bibaleze
