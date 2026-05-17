Neprepoznavni zvezdnik na rdeči preprogi, oboževalci: 'Kdo je to?''

John Travolta je na filmskem festivalu v Cannesu presenetil z novo podobo, za presenečenje pa so poskrbeli tudi organizatorji, ki so igralca nagradili s častno zlato palmo. 72-letnik je v Franciji premierno predstavil svoj režiserski prvenec z naslovom Propeller One-Way Night Coach, nagrado pa je sprejel s solzami v očeh.
"To je več kot oskar. Popolno presenečenje. Ne morem verjeti, je zadnja stvar, ki sem jo pričakoval," je v francoščini povedal zvezdnik, ki je na rdečo preprogo stopil v družbi 26-letne hčerke Elle, ki je ob njem zaigrala v filmu.
Presenečen pa ni bil le Travolta, temveč tudi njegovi oboževalci, ki hollywoodskega zvezdnika, znanega po filmih Šund, Briljantina, Vročica sobotne noči in Lak za lase, sprva sploh niso prepoznali. 72-letnik je na glavi nosil baretko svetle barve in očala z zlatim okvirjem, oblekel pa je črno elegantno moško obleko, pod katero je nosil belo srajco.
Filmski festival v Cannesu je eden najprestižnejših in najbolj odmevnih filmskih dogodkov na svetu, ki se vsako leto odvija v francoskem obmorskem mestu Cannes. Ustanovljen je bil leta 1946 kot odgovor na vpliv fašističnih režimov na beneški filmski festival. Danes velja za osrednje stičišče svetovne kinematografije, kjer se predstavljajo najnovejši umetniški filmi, podeljujejo pa se tudi prestižne nagrade, med katerimi je najvišje priznanje zlata palma (Palme d'Or).
Zlata palma ali 'Palme d'Or' je najvišja nagrada, ki jo podelijo na filmskem festivalu v Cannesu. Prvič so jo uvedli leta 1955, ime pa je dobila po palmovi listi, ki je simbol mesta Cannes in je upodobljena na grbu mesta. Nagrada velja za eno najbolj cenjenih priznanj v filmski industriji, saj njen prejemnik pridobi izjemen mednarodni ugled in potrditev umetniške kakovosti svojega dela.
