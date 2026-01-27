Neprevidna Lauren Sanchez Bezos pozdravila oboževalce in skoraj padla

Med zvezdniki, ki se v teh dneh mudijo v Parizu, sta tudi Jeff Bezos in njegova soproga Lauren Sanchez Bezos, ki sta si ogledala modno revijo hiše Dior. Zakonca sta ob prihodu na prizorišče pozdravila oboževalce in novinarje, 56-letnica pa je ob tem postala nepozorna in se ob vhodu v stavbo grdo spotaknila ter skoraj pristala na tleh.

Zakonca sta bila na modni reviji, ki je potekala v okviru tedna mode, ko se je nekdanja televizijska voditeljica med pozdravom zbranim spregledala prag vhodnih vrat in se s salonarji spotaknila obenj. 56-letnica, ki je nosila elegantno svetlo modro krilo in jakno s krznenim ovratnikom, se je uspela obdržati na nogah in hitro nadaljevala pot v notranjost stavbe.

Lauren Sanchez Bezos in Jeff Bezos sta velika ljubitelja mode. FOTO: Profimedia

Ustanovitelj Amazona in njegova soproga sta se istega dne udeležila modne revije Schiaparelli, ki je bila prva v sklopu pariškega tedna mode, tudi tam pa sta pritegnila veliko pozornosti. Lauren je oblekla kostum rdeče barve, videz pa dopolnila s salonarji, torbico in sončnimi očali. Bezos je nosil črno moško obleko, pod njo pa črno srajco. Tudi on si je nadel sončna očala.

Par se je poročil junija lani v Benetkah, med gosti na tridnevni svatbi pa so bile med drugimi tudi Ivanka Trump, Oprah Winfrey in Kim Kardashian. Na poroki, ki naj bi stala približno 20 milijonov evrov, sta nastopila Ellie Goulding in Usher. Bezos je nekdanjo televizijsko novinarko zaprosil dve leti prej na superjahti, vredni pol milijarde evrov.