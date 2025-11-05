Angelina Jolie znova v Ukrajini: v neprebojnem jopiču obiskala otroško bolnišnico

Hollywoodska igralka in zagrizena humanitarka Angelina Jolie je obiskala ukrajinsko mesto Herson, ki že tri leta velja za eno od najbolj nevarnih v Ukrajini. Točen razlog njenega obiska ni znan, po poročanju tujih medijev pa naj bi šlo za obisk humanitarne narave – obiskala je več zdravstvenih ustanov. Številni, med njimi tudi ukrajinski mediji, so prepričani, da je zvezdnica del večjega programa humanitarne pomoči civilistom, ki jih je prizadela vojna. A to za zdaj še ni potrjeno.

So pa na družbenih omrežjih zakrožile fotografije 50-letne oskarjevke med igro z otroki, ki pričajo o tem, da je obiskala otroško bolnišnico in porodnišnico. Na njih vidimo Angelino, ki se v neprebojnem jopiču igra z otroki, zraven so tudi starši. To potrjuje tudi objava nekdanjega ukrajinskega mestnega svetnika Vitalia Bohdanova, ki je fotografijo z Angelino objavil na Facebooku . Na njej oba nosita neprebojni jopič z ukrajinskimi oznakami.

Po poročanju ukrajinskih medijev naj bi vodja regionalne vojaške uprave Hersona ob obisku Jolie podaril spominski kovanec. Na njihovi platformi za komunikacijo in obvestila je tudi posnetek. Na njem hollywoodska igralka sprejme kovanec z besedami: "Hvala lepa, varovala ga bom."

Zvezdnica pa Ukrajine, od začetka ruske invazije, ni obiskala prvič. Na lastno pobudo naj bi jo obiskala že konec aprila leta 2022, ko se je na zahodu države v Lvovu srečala z otroki, ranjenimi po napadu na železniško postajo Kramatorsk.

Takrat naj bi si vzela čas in se pogovarjala tudi z družinami ob železniški postaji, ki so bežale pred vojno. Med obiskom se je oglasil tudi zračni alarm in Angelino prisilil, da se je skupaj s prostovoljci in ostalimi civilisti zatekla v zavetje pred grožnjo raketnih napadov.