Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Angelina Jolie znova v Ukrajini: v neprebojnem jopiču obiskala otroško bolnišnico

Ukrajina, Herson, 05. 11. 2025 19.39 | Posodobljeno pred 7 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A. J.
Komentarji
0

Na družbenih omrežjih so zakrožile fotografije Angeline Jolie v otroški bolnišnici med igro z otroki in v neprebojnem jopiču. Obiskala je namreč Ukrajino, natančneje mesto Herson, ki leži v neposredni bližini frontne črte na jugovzhodu države.

Hollywoodska igralka in zagrizena humanitarka Angelina Jolie je obiskala ukrajinsko mesto Herson, ki že tri leta velja za eno od najbolj nevarnih v Ukrajini. Točen razlog njenega obiska ni znan, po poročanju tujih medijev pa naj bi šlo za obisk humanitarne narave – obiskala je več zdravstvenih ustanov. Številni, med njimi tudi ukrajinski mediji, so prepričani, da je zvezdnica del večjega programa humanitarne pomoči civilistom, ki jih je prizadela vojna. A to za zdaj še ni potrjeno.

Angelina Jolie v ukrajinski bolnišnici med igro z otroki.
Angelina Jolie v ukrajinski bolnišnici med igro z otroki. FOTO: X

So pa na družbenih omrežjih zakrožile fotografije 50-letne oskarjevke med igro z otroki, ki pričajo o tem, da je obiskala otroško bolnišnico in porodnišnico. Na njih vidimo Angelino, ki se v neprebojnem jopiču igra z otroki, zraven so tudi starši. To potrjuje tudi objava nekdanjega ukrajinskega mestnega svetnika Vitalia Bohdanova, ki je fotografijo z Angelino objavil na Facebooku. Na njej oba nosita neprebojni jopič z ukrajinskimi oznakami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po poročanju ukrajinskih medijev naj bi vodja regionalne vojaške uprave Hersona ob obisku Jolie podaril spominski kovanec. Na njihovi platformi za komunikacijo in obvestila je tudi posnetek. Na njem hollywoodska igralka sprejme kovanec z besedami: "Hvala lepa, varovala ga bom."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdnica pa Ukrajine, od začetka ruske invazije, ni obiskala prvič. Na lastno pobudo naj bi jo obiskala že konec aprila leta 2022, ko se je na zahodu države v Lvovu srečala z otroki, ranjenimi po napadu na železniško postajo Kramatorsk. 

Takrat naj bi si vzela čas in se pogovarjala tudi z družinami ob železniški postaji, ki so bežale pred vojno. Med obiskom se je oglasil tudi zračni alarm in Angelino prisilil, da se je skupaj s prostovoljci in ostalimi civilisti zatekla v zavetje pred grožnjo raketnih napadov.

angelina jolie obisk ukrajina herson
Naslednji članek

Diddy že drugič praznoval v zaporu, tudi tokrat nič kaj glamurozno

SORODNI ČLANKI

Angelina Jolie na rdeči preprogi pokazala potetoviran hrbet

Abrahamovka Angelina Jolie: Od ločitve z Bradom Pittom do matriarhinje

Hči Brada in Angeline dokončno opustila očetov priimek

Brad Pitt o ločitvi od Angeline Jolie: Ni bila tako pomembna stvar

Hči Angeline Jolie s to pričesko videti kot mati v zloglasni filmski vlogi

Angelina Jolie: Mama je gledala očeta, kako je z ljubico dobil oskarja

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330