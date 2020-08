Nepričakovan prizor: Ronaldova izbranka obeša perilo

V Instagramovi zgodbi je objavila fotografijo, na kateri obeša perilo, in jo pospremila z besedami: " Čeprav imamo sušilni stroj, je veliko oblačil potrebno oprati in posušiti. "

35-letni nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo in njegova 26-letna srčna izbranka Georgina Rodriguez trenutno uživata na luksuzni jahti v Saint Tropezu v Franciji. Tokrat manekenka ni delila kakšne od svojih zapeljivih dopustniških fotografij, ampak je svojim zvestim sledilcem in oboževalcem na Instagramu pokazala, da kljub vsem razkošju in denarju, ki ga premore njen dragi, zna poprijeti tudi za delo.

Številni njeni sledilci so bili presenečeni, ko so videli, da Georgina opravlja gospodinjska opravila, nekateri pa so komentirali, da so prav zaradi te fotografije spremenili mnenje o njej. "Mislil sem, da takšnim zvezdam hišna opravila postorijo gospodinje. Punca, pohvalno," je le eden od komentarjev, ki se je pojavil na Twitterju.

Par je v zvezi že tri leta in pol, zaljubljenca pa si pogosto rada privoščita pregrešno drage nakupe – od torbic do avtomobilov – in to tudi delita s svojimi sledilci na družbenih omrežjih. Nogometaš je bil pred dnevi zelo romantično razpoložen. Objavil je njuno fotografijo z jahte, na kateri Georgina sedi v njegovem naročju, objavo pa je pospremil z besedami: "Srečen, ker lahko te čudovite trenutke delim s tabo!"