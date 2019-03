Nepričakovana in pretresljiva smrt zvezdnice telenovel

''Vedno je želela ohraniti zasebno življenje in družinske zadeve v popolni intimi, da bi tako lahko živela normalno življenje, vzporedno z našim poklicem, ki posledično s seboj prinese medijsko izpostavljanje. Ta javni del naših življenj nas danes sili, da moramo z vami deliti veliko izgubo za družino,'' se glasi del sporočila za javnost ob igralkini smrti. Njeni družinski člani so ob tem prosili za spoštovanje in razumevanje v teh težkih trenutkih.

''Bila je odlična igralka in zgledna ženska, mama z veliko začetnico in žena, ki je življenje svoje družine polnila z ljubeznijo in pogumom ter željo, da bi živela polno, skladno s svojimi idejami in željami,'' so se s temi besedami pokojni igralki poklonili njen mož Humberto ter sinovaSebastián in Emiliano Zurita, vsi po poklicu igralci. V njihovih srcih je zdaj ogromna bolečina. ''Slediti moramo njenim korakom in nadaljevati življenje brez nje, brez njene fizične prisotnosti. Prepričani, da je nikoli ne bomo prenehali ljubiti in da bo vedno v naših mislih.''