Nepričakovano umrla mlajša sestra Kris Jenner

"Z najtežjim srcem in globoko žalostjo sporočam, da je moja sestra Karen včeraj nepričakovano umrla. Srce me boli za mojo mamo MJ in mojo nečakinjo Natalie in prosim, da nas Bog vse vodi v tem težkem času," je zapisala na svojem profilu. "Karen je bila lepa znotraj in zunaj. Bila je najbolj prijazna, najbolj občutljiva in ranljiva in tako smešna."

"Vedno je bila hvaležna za svoje življenje in je cenila svojo družino in prijatelje ter še posebej svojo lepo hčerko. Ima tako velik del mojega srca in cenim vsak spomin, ki ga imava skupaj. Karenina smrt je opomin, da je življenje tako kratko in dragoceno in da jutri ni nikoli obljubljen. Tistim, ki jih imamo radi, moramo povedati, kako zelo jih imamo radi. Rada te imam, moja lepa sestra."

68-letna mamadžerka klana Kardashian-Jenner je ob zapisu s sledilci delila fotografije pokojne mlajše sestre, ki je umrla v 66. letu starosti.