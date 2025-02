Nepridipravi vdrli v Instagramov račun Tonyja Cetinskega

Tony Centinski , ki je najbolj znan po pesmih Kad Žena Zavoli , Blago onom tko te ima in Opet si pobijedila , je sporočil, da so mu vdrli v račun na družbenem omrežju Instagram. Kot je zapisal pevec, se to ni zgodilo prvič, njegova ekipa pa že dela na tem, da mu profil vrnejo. Znani se sicer s podobnimi težavami srečujejo pogosto, zaradi svoje izpostavljenosti pa so tudi tarča raznih goljufij.

"Pomembno! Znova so mi vdrli v moj Instagramov profil! Delamo vse, kar lahko, da ga dobimo nazaj," je sledilce opozoril pevec. 55-letnik pa ni edini, ki se je na hrvaški sceni v zadnjem letu moral spopadati s takšnimi težavami. Pred tem se je oglasila nekdanja miss Universe Ivana Delač, ki je povedala, da je nekdo vdrl v njen profil na Facebooku."Glede na to, da so mi vdrli v Facebookov profil in zlorabili mojo bančno kartico, vas obveščam, da bom nekaj časa odsotna s Facebooka (dokler/če ne dobim nazaj svojega profila) in da veste, da profila ne upravljam jaz," je takrat zapisala.

Žrtve ukradenih profilov pa so bili tudi znani Slovenci. Pred leti so Instagram izgubili igralka Katarina Čas, pevec Žan Serčič, radijski voditelj Tim Kores Kori in motokrosist Tim Gajser.