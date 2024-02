Nepridipravi vdrli v profil pokojnega Matthewa Perryja

Dobrodelna organizacija pokojnega zvezdnika Prijateljev Matthewa Perryja je bila tarča nepridipravov. Ti so želeli speljati sredstva, ki jih nakazujejo na njen račun, na svojega in tako oškodovati organizacijo. To so storili tako, da so zamenjali povezavo do računov in ljudi pozivali k doniranju sredstev na lažni račun.

Izkazalo se je, da je bila objava dejansko povezana s podvojenim spletnim mestom. V objavi na Instagramu fundacije Matthew Perry so zapisali: "Prejeli smo poročila, da so v Matthewovo uradno stran na družbenem omrežju X vlomili in uporabnike usmerjali na goljufivo spletno mesto, ki zbira donacije prek kripto valut. Prosimo, da ne prispevate temu mestu in ne delite njihovih goljufivih objav na družbenih omrežjih."

"MatthewPerryFoundation.org je edina spletna stran, povezana s fundacijo, in sprejemamo donacije samo prek te strani. To je edini uradni račun fundacije Matthew Perry na Instagramu in na njej bomo vedno objavljali le uradna sporočila fundacije. Prijavite lažne račune in ne pošiljajte donacij prek katerega koli drugega kanala," so še dodali. Tudi družbeno omrežje je z zastavico že opozorilo na to, da so v račun vdrli in da je račun lažen.