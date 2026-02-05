Nepridipravi vlomili v hišo zvezdnice in odnesli nakit v vrednosti 170 tisočakov

Nedavna tarča vloma je bilo losangeleško domovanje ameriške igralke Gine Torres, ki je med drugim znana po serijah Opravljivka, Vampirski dnevniki in Firefly. Kot poroča Daily Mail, so policisti ob prihodu ugotovili, da so nepridipravi razbili okna, sosed pa je povedal, da je videl dva moška, ki sta iz hiše odnašala torbe v svoj avtomobil. 56-letne igralke v času ropa ni bilo doma. Osumljence še iščejo.
Igrala ob boku Meghan Markle
Torres je med letoma 2011 in 2018 igrala v seriji Nepremagljivi dvojec, ki smo jo lahko spremljali tudi na naši televiziji. Upodobila je lik odločne odvetnice Jessice Pearson v elitni odvetniški družbi v New Yorku.
Igralska ekipa, katere del so bili tudi Sarah Rafferty, Gabriel Macht in Patrick J. Adams, se je ponovno srečala na podelitvi zlatih globusov leta 2024, manjkala pa je Meghan Markle, ki je serijo zapustila zaradi poroke v britansko kraljevo družino. Na novinarsko vprašanje, ali je kdo stopil v stik z nekdanjo sodelavko, je Torres razkrila, da preprosto nimajo njene številke'.
"Videla nas bo in bo vesela, da smo se zbrali," je povedala in dodala, da so se srečanja vsi člani nekdanje ekipe zelo veselili. Da so si bili z nekdanjo sodelavko blizu, dokazujejo tudi fotografije Meghanine poroke s princem Harryjem, na kateri so bili prisotni tudi nekdanji vojvodinjini sodelavci.
Gina Torres je ameriška igralka, ki je najbolj znana po vlogi Jessice Pearson v pravni dramski seriji Nepremagljivi dvojec (Suits). Svojo kariero je začela v devetdesetih letih in je nastopila v številnih televizijskih serijah in filmih, vključno z znanstvenofantastičnimi serijami Firefly in Star Trek: Enterprise. Znana je po svoji močni prezenci in igranju odločnih, vodstvenih likov.
Nepremagljivi dvojec (Suits) je ameriška pravna dramska serija, ki se je predvajala od leta 2011 do 2019. Serija spremlja življenje ambicioznih odvetnikov v prestižni newyorški odvetniški firmi. Osredotoča se na zapletene delovne odnose, etične dileme in osebna življenja likov, zlasti na odnos med Harveyjem Specterjem in Mikeom Rossom, ki se pretvarja, da je odvetnik, čeprav nima pravne izobrazbe. Serija je bila znana po ostrih dialogih, modnih oblačilih in napetih sodnih procesih.
Meghan Markle je ameriška nekdanja igralka, ki je postala članica britanske kraljeve družine po poroki s princem Harryjem leta 2018. Pred poroko je bila znana po vlogi Rachel Zane v seriji Nepremagljivi dvojec (Suits). Po poroki se je umaknila iz javnega življenja in se skupaj s princem Harryjem odrekla kraljevim dolžnostim, da bi iskala večjo osebno svobodo. Danes je znana kot vojvodinja Sussex, aktivistka in zagovornica različnih dobrodelnih organizacij.
