Nepridipravi vlomili v hišo zvezdnice in odnesli nakit v vrednosti 170 tisočakov

Nedavna tarča vloma je bilo losangeleško domovanje ameriške igralke Gine Torres, ki je med drugim znana po serijah Opravljivka, Vampirski dnevniki in Firefly. Kot poroča Daily Mail, so policisti ob prihodu ugotovili, da so nepridipravi razbili okna, sosed pa je povedal, da je videl dva moška, ki sta iz hiše odnašala torbe v svoj avtomobil. 56-letne igralke v času ropa ni bilo doma. Osumljence še iščejo.

Hišo igralke Gine Torres so pred dnevi oropali. FOTO: Profimedia

Igrala ob boku Meghan Markle

Torres je med letoma 2011 in 2018 igrala v seriji Nepremagljivi dvojec, ki smo jo lahko spremljali tudi na naši televiziji. Upodobila je lik odločne odvetnice Jessice Pearson v elitni odvetniški družbi v New Yorku.

Gina Torres je najbolj znana po seriji Nepremagljivi dvojec. FOTO: Profimedia

Igralska ekipa, katere del so bili tudi Sarah Rafferty, Gabriel Macht in Patrick J. Adams, se je ponovno srečala na podelitvi zlatih globusov leta 2024, manjkala pa je Meghan Markle, ki je serijo zapustila zaradi poroke v britansko kraljevo družino. Na novinarsko vprašanje, ali je kdo stopil v stik z nekdanjo sodelavko, je Torres razkrila, da preprosto nimajo njene številke'.

Na rdeči preprogi zlatih globusov leta 2024 se je zbrala igralska zasedba serije Suits, brez Meghan Markle. FOTO: Profimedia

"Videla nas bo in bo vesela, da smo se zbrali," je povedala in dodala, da so se srečanja vsi člani nekdanje ekipe zelo veselili. Da so si bili z nekdanjo sodelavko blizu, dokazujejo tudi fotografije Meghanine poroke s princem Harryjem, na kateri so bili prisotni tudi nekdanji vojvodinjini sodelavci.