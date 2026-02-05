Naslovnica
Tuja scena

Nepridipravi vlomili v hišo zvezdnice in odnesli nakit v vrednosti 170 tisočakov

Los Angeles, 05. 02. 2026 14.59 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Gina Torres

Pred dnevi so nepridipravi vlomili v dom igralke Gine Torres, ki je znana po seriji Nepremagljivi dvojec, in odnesli 21.000 evrov ter nakit v skupni vrednosti 170.000 evrov, poročajo ameriški mediji.

Nedavna tarča vloma je bilo losangeleško domovanje ameriške igralke Gine Torres, ki je med drugim znana po serijah Opravljivka, Vampirski dnevniki in Firefly. Kot poroča Daily Mail, so policisti ob prihodu ugotovili, da so nepridipravi razbili okna, sosed pa je povedal, da je videl dva moška, ki sta iz hiše odnašala torbe v svoj avtomobil. 56-letne igralke v času ropa ni bilo doma. Osumljence še iščejo.

Hišo igralke Gine Torres so pred dnevi oropali.
Hišo igralke Gine Torres so pred dnevi oropali.
FOTO: Profimedia

Igrala ob boku Meghan Markle

Torres je med letoma 2011 in 2018 igrala v seriji Nepremagljivi dvojec, ki smo jo lahko spremljali tudi na naši televiziji. Upodobila je lik odločne odvetnice Jessice Pearson v elitni odvetniški družbi v New Yorku.

Gina Torres je najbolj znana po seriji Nepremagljivi dvojec.
Gina Torres je najbolj znana po seriji Nepremagljivi dvojec.
FOTO: Profimedia

Igralska ekipa, katere del so bili tudi Sarah Rafferty, Gabriel Macht in Patrick J. Adams, se je ponovno srečala na podelitvi zlatih globusov leta 2024, manjkala pa je Meghan Markle, ki je serijo zapustila zaradi poroke v britansko kraljevo družino. Na novinarsko vprašanje, ali je kdo stopil v stik z nekdanjo sodelavko, je Torres razkrila, da preprosto nimajo njene številke'.

Na rdeči preprogi zlatih globusov leta 2024 se je zbrala igralska zasedba serije Suits, brez Meghan Markle.
Na rdeči preprogi zlatih globusov leta 2024 se je zbrala igralska zasedba serije Suits, brez Meghan Markle.
FOTO: Profimedia

"Videla nas bo in bo vesela, da smo se zbrali," je povedala in dodala, da so se srečanja vsi člani nekdanje ekipe zelo veselili. Da so si bili z nekdanjo sodelavko blizu, dokazujejo tudi fotografije Meghanine poroke s princem Harryjem, na kateri so bili prisotni tudi nekdanji vojvodinjini sodelavci.

Razlagalnik

Gina Torres je ameriška igralka, ki je najbolj znana po vlogi Jessice Pearson v pravni dramski seriji Nepremagljivi dvojec (Suits). Svojo kariero je začela v devetdesetih letih in je nastopila v številnih televizijskih serijah in filmih, vključno z znanstvenofantastičnimi serijami Firefly in Star Trek: Enterprise. Znana je po svoji močni prezenci in igranju odločnih, vodstvenih likov.

Nepremagljivi dvojec (Suits) je ameriška pravna dramska serija, ki se je predvajala od leta 2011 do 2019. Serija spremlja življenje ambicioznih odvetnikov v prestižni newyorški odvetniški firmi. Osredotoča se na zapletene delovne odnose, etične dileme in osebna življenja likov, zlasti na odnos med Harveyjem Specterjem in Mikeom Rossom, ki se pretvarja, da je odvetnik, čeprav nima pravne izobrazbe. Serija je bila znana po ostrih dialogih, modnih oblačilih in napetih sodnih procesih.

Meghan Markle je ameriška nekdanja igralka, ki je postala članica britanske kraljeve družine po poroki s princem Harryjem leta 2018. Pred poroko je bila znana po vlogi Rachel Zane v seriji Nepremagljivi dvojec (Suits). Po poroki se je umaknila iz javnega življenja in se skupaj s princem Harryjem odrekla kraljevim dolžnostim, da bi iskala večjo osebno svobodo. Danes je znana kot vojvodinja Sussex, aktivistka in zagovornica različnih dobrodelnih organizacij.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
