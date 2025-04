Neprijeten trenutek: Trump zavrnil rokovanje s soprogo Kennedyja ml.

Po spletu je zaokrožil videoposnetek, iz katerega je mogoče videti, kako se Trump rokuje s številnimi prisotnimi, na koncu pa stopi do 71-letnega Kennedyja, svojega sekretarja za zdravje in socialne zadeve, in ga pozdravi, preden ga potegne k sebi v objem. Zraven njega je stala tudi njegova 59-letna soproga, ki ji ni podal roke, čeprav ga je želela pozdraviti in mu namenila svojo pozornost.

Istega večera sta si sicer igralka in uspešni poslovnež izmenjala nekaj besed. Vir blizu njiju je za People dejal: "To je bila preprosto nenamerna napaka, ki se lahko zgodi v veliki množici na javnem prizorišču. Ni možnosti, da bi bilo to namerno."