Neprijetna virtualna avdicija: režiser se je kandidatu za opazko opravičil

Na opazko pa se je takoj odzval mladi igralec, ki je dejal: "Vem, da je to stanovanje grozno, zato bi mi morali dati to službo, da bi si lahko privoščil boljšega." Režiser se je takoj znašel v zadregi in se opravičil kandidatu: "O moj bog, žal mi je ... Popolnoma sem ponižan."

Gage je po treh mesecih od avdicije na Twitterju delil videoposnetek srečanja, ob katerem je zapisal: "Obvestilo javni službi: če ste režiser in govorite grdo, poskrbite, da imate med sestanki ugasnjen mikrofon." Režiserju to ni bilo pogodu in se mu je javno tudi opravičil, čeprav ga mladi igralec v tvitu ni poimenoval. Tokrat se mu je opravičil z odprtim pismom, v katerem je spregovoril o svojih nesprejemljivih pripombah.

"Gospod Gage, najprej se vam iskreno opravičujem za žaljive besede, svoje neprofesionalno vedenje med avdicijo in za to, da vam nisem posvetil pozornosti, ki si jo zaslužite. Moja naloga je oceniti igralce glede na njihovo igro. Lukas si zasluži najboljše. Besedo 'reven' sem uporabil v smislu, da si zaslužite sočutje, ne pa v smislu kakršne koli ekonomske presoje. Moje besede so bile izrečene iz hvaležnosti za to, da so igralci, čeprav morajo v teh časih živeti v zaprtih prostorih, polni življenja. Kot rečem na videoposnetku, sem zaskrbljen nad tem, kar se je zgodilo. Čeprav besed ne morem vzeti nazaj, bom od tega dogodka bolj empatičen človek in bolj osredotočen na svoje delo režiserja. Obljubljam, da bom še boljši partner igralcem od avdicijskega postopka do končnega reza," se je glasilo pisno opravičilo 54-letnika.