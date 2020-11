Neprimerni tviti: uporabniki zamenjali Maradono z Madonno

Ljubitelji športa so z žalostjo sprejeli novico, da je zaradi zastoja srca umrla nogometna legenda Diego Maradona . A nekateri uporabniki družbenih omrežij, kot kaže, niso bili tako veliki oboževalci pokojnega. Medtem ko so se mnogi na Twitterju poslovili od pokojnega športnika, so drugi namesto Maradona zapisali Madonna . Zaradi napačne presoje je ime pop kraljice pristalo med izredno popularnimi iskanji na Twitterju .

Številni, ki so opazili zmedo na priljubljenem družbenem omrežju, so izkazali vidno razočaranje. Nekateri celo krivijo milenijce, ker naj ne bi poznali Maradone. Spet drugi pa so izkoristili priložnost in na ta račun začeli širiti spletne šale oziroma meme. "Vse te šale o Madonnini o smrti in zmedi z imenom Maradona, znova dokazujejo, da je internet zlobno mesto," je zapisal eden od uporabnikov.