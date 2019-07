Neretuširana Serena krasi naslovnico

"Zmerjali so me na vse možne načine. Poniževali so me zaradi moje postave. Zaradi spola sem kot tenisačica plačana manj. V finalu so me kaznovali zato, ker sem naglas izrazila svoje mnenje. In to so samo stvari, ki jih vidi javnost. Nikoli ni bilo lahko, ampak potem pomislim, da bo nekoč na mojem mestu druga tenisačica in upam, da bo moje mnenje nekaj pomenilo in ji pomagalo pri enakopravnosti," je povedala večkratna zmagovalka turnirjev za Grand slam.