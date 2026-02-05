Nerodni Travis Kelce: Taylor me bo ubila!

Nič hudega sluteč se je Travis Kelce nedavno v podcastu New Heights pogovarjal s svojim bratom Jasonom, ko se mu je primerila neprijetna nesreča. Zvezdnik ameriškega nogometa se je med smejanjem nekoliko nerodno naslonil na stol, ta pa se je pod njegovo težo zlomil.
V posnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, je videti, kako se je 36-letnik za hip ustrašil, nato pa je oba z bratom popadel smeh. Ko ga je brat vprašal, če je z njim vse v redu, je v glasnem smehu le prikimal. "Taylor me bo ubila!" je medtem še uspel izustiti športnik.
Po poročanju tujih medijev je zaročenec Taylor Swift uničil prav poseben dizajnerski stol, ki naj bi bil vreden 10.000 dolarjev oziroma okoli 8.500 evrov. Čeprav niti pevka niti športni zvezdnik nimata težav z denarjem in bi si nov stol ali pa morda več brez težav lahko privoščila, pevki ob prihodu domov verjetno vseeno ni bilo do smeha. Morda se ji bo moral oddolžiti s kakšnim novim čustvenim pismom, kot je to storil pred enim od njenih zadnjih koncertov.
