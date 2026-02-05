Nerodni Travis Kelce: Taylor me bo ubila!

Nič hudega sluteč se je Travis Kelce nedavno v podcastu New Heights pogovarjal s svojim bratom Jasonom, ko se mu je primerila neprijetna nesreča. Zvezdnik ameriškega nogometa se je med smejanjem nekoliko nerodno naslonil na stol, ta pa se je pod njegovo težo zlomil.

V posnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, je videti, kako se je 36-letnik za hip ustrašil, nato pa je oba z bratom popadel smeh. Ko ga je brat vprašal, če je z njim vse v redu, je v glasnem smehu le prikimal. "Taylor me bo ubila!" je medtem še uspel izustiti športnik.