Tuja scena

Nerodni Travis Kelce: Taylor me bo ubila!

Los Angeles, 05. 02. 2026 19.02

Avtor:
K.A.
travis kelce

Taylor Swift svojemu zaročencu Travisu Kelceju verjetno nikoli več ne bo pustila, da uporablja njene še posebej ljube kose pohištva, oblek ali česarkoli drugega. 36-letnik je nedavno namreč polomil enega od prav posebnih dizajnerskih stolov, ki naj bi bil vreden kar 10.000 dolarjev oziroma skoraj 8.500 evrov.

Nič hudega sluteč se je Travis Kelce nedavno v podcastu New Heights pogovarjal s svojim bratom Jasonom, ko se mu je primerila neprijetna nesreča. Zvezdnik ameriškega nogometa se je med smejanjem nekoliko nerodno naslonil na stol, ta pa se je pod njegovo težo zlomil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V posnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, je videti, kako se je 36-letnik za hip ustrašil, nato pa je oba z bratom popadel smeh. Ko ga je brat vprašal, če je z njim vse v redu, je v glasnem smehu le prikimal. "Taylor me bo ubila!" je medtem še uspel izustiti športnik.

Preberi še Travis Kelce napisal čustveno pismo zaročenki Taylor Swift

Po poročanju tujih medijev je zaročenec Taylor Swift uničil prav poseben dizajnerski stol, ki naj bi bil vreden 10.000 dolarjev oziroma okoli 8.500 evrov. Čeprav niti pevka niti športni zvezdnik nimata težav z denarjem in bi si nov stol ali pa morda več brez težav lahko privoščila, pevki ob prihodu domov verjetno vseeno ni bilo do smeha. Morda se ji bo moral oddolžiti s kakšnim novim čustvenim pismom, kot je to storil pred enim od njenih zadnjih koncertov.

travis kelce nerodnost stol uničenje taylor swift zabava

