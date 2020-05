Nerodno: zvezdnika zamenjal za Malumo

Ko mu v roke potisne bankovec, ga moški presenečeno pogleda in vzklikne: "Ti si Maluma! " Zvezdnik mu takoj pojasni, da se je zmotil in da je on J Balvin. Moški ni mogel verjeti, da ga je tako polomil in zvezdniku v pozdrav pomolil pest ter se mu zahvalil za denar.

Res je, da sta oba pevca iz Medellína in da sta oba tudi zelo uspešna. Lani sta sodelovala pri pesmi Qué Pena, za katero sta posnela tudi videospot. Tako kot J Balvin tudi Maluma pomagata ljudem z ulice, ki se vsakega bankovca še kako razveselijo, saj je pri njih revščina zelo velika.

Posnetek pripetljaja je J Balvin objavil na Instagramu in kot lahko vidimo, je zamenjavo sprejel z obilico humorja. "Če me je zamenjal z Malumo, pomeni, da sem zelo čeden (smeh)," je posnetek pospremil 35-letni zvezdnik in tako dal jasno vedeti, da ni niti malo užaljen zaradi zamenjave. Njegovo objavo je opazil tudi Maluma, ki je komentiral, da je res car.