Nesojeni slovenski ženin po ločitvi in smrti očeta zaljubljen v 10 let mlajšo

Mehiški igralec telenovel Juan Diego Covarrubias, ki je bil nekoč v zvezi s slovensko misico Kim Rebecco Lekše, se je lani ločil od žene Edne Monroy. Njegov oče je v tem času zbolel za rakom in pred dvema mesecema izgubil bitko. V težkih časih pa je Juanu Diegu ob strani stala nova ljubezen, 10 let mlajša manekenka Renata.

Juan Diego Covarrubias je glede ločitve prekinil molk. Oglasil se je na družbenih omrežjih in pojasnil, da je bilo zapisanih in izrečenih veliko neresnic glede njegove ločitve. Spomnimo, da so mehiški mediji lani pisali, da je Juan svojo ženo Edno Monroy zapustil zaradi želje po očetovstvu. Par je imel težave z zanositvijo. V času njune zveze naj bi imela dva splava. Kakor koli, vse to so bila le namigovanja, ki jih je navajala revija TV Notas. "Pojavile so se govorice in obtožbe, da sem nekdanjo ženo zapustil, ker nisva mogla imeti otrok. To nikakor ne drži. Kadar koli želite, jo lahko vprašate direktno, ali je bil to res pravi razlog najinega razhoda. Zagotavljam vam, da se bo strinjala z mano," je povedal v videoposnetku, ki ga je delil na družbenih omrežjih.

Zvezdnik telenovel je nato pojasnil, da ločitve ni želel javno komentirati, ker je njegov oče pred enim letom zbolel za rakom in so ga hospitalizirali. To ga je zelo prizadelo in energijo je raje vlagal v njegovo okrevanje. Nato je nagovoril medije, naj se, preden poročajo o nečem, dobro pozanimajo o stvareh, ker s tem naredijo veliko škode in prizadenejo njegove bližnje.

Igralcu je med očetovo boleznijo ob strani stala 10 let mlajšaRenata Haro, ki je, kot kaže, ukradla igralčevo srce. 33-letni Juan Diego je na Instagramu objavil njuno skupno fotografijo, pod katero je zapisal: "Oče, nisi se motil, ona je." S tem pripisom je seveda sporočil, da je njegov pokojni oče odobril njuno zvezo in da je bil pred smrtjo prepričan, da je njegov sin našel pravo.

Renata je njuno prvo skupno fotografijo delila na Instagramu že decembra lani in zraven zapisala: "Všeč si mi."

10. junija je minilo dva meseca, odkar je umrl njegov oče. Zvezdnik se mu je poklonil s čustvenim zapisom: "Ni trenutka, da ga ne bi pogrešal. Danes sem pomirjen, ker vem, da nas čuva iz nebes. Ampak tako zelo pogrešam njegov objem, najine pogovore. Bil je najboljši oče in predvsem moj najboljši prijatelj. Neizmerno sem mu hvaležen, ker me je imel rad, pazil name, me usmerjal, poslušal in naučil toliko stvari, ki nimajo cene. V spominu in srcu bo z mano celo življenje. Tako zelo te pogrešam, oče, rad te imam!"