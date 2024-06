Nesramni komentarji javnosti so zlezli pod kožo zvezdnici Kylie Jenner

V 3. sezoni oddaje je Kylie prav tako obravnavala temo obrekovanja, vendar je takrat izjavila, da ne dovoli, da bi ji grde besede prišle do živega. Takrat je tudi zanikala, da se je posluževala domnevnih plastičnih operacij zaradi negotovosti, in dejala, da so te govorice zelo neutemeljene. "Spomnim se, da sem bila vedno najbolj samozavesten otrok v sobi," je takrat rekla Kylie. "Vedno sem se imela rada – še vedno se imam rada – in ena največjih napačnih predstav o meni je, da sem bila ta negotov otrok in sem imela toliko operacij, da bi spremenila celoten obraz, kar je napačno, vstavila sem si samo polnila."

Zvezdnica je takrat glede tega opozorila tudi svojo družino, ki naj bi se posmehovala njenim ušesom, na kar je Kylie burno odreagirala. "Se ne zavedate, kako ste vedno govorili o mojih ušesih?" je vprašala svoje sestre v epizodi julija 2023, na kar je Khloé Kardashian odgovorila, da jih je komentirala samo zato, ker jih ima rada. "Ampak tega nisem sprejela na tak način," je pojasnila Kylie. "Razumela sem to, kot da bi se vsi norčevali iz mojih ušes in jih označili za čudna. To me je zelo prizadelo." Ta je menda na rdečih preprogah in v javnosti skrivala pet let, z njimi se je sprijaznila šele, ko je rodila svojo hčerko Stormie in ugotovila, da ima enaka ušesa kot ona. Takrat se je njen pogled na to situacijo spremenil.