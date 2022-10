Nesramni zvezdniki: kdo je razočaral s svojim obnašanjem?

Osnove bontone so nekaj, kar bi moralo biti vsaj približno jasno vsakemu od nas. Hollywoodski zvezdniki niso pri tem nobena izjema. A očitno se nekateri slavni igralci in pevci tega ne zavedajo ali pa se zaradi svojega imena tega namerno ne držijo, kar se najbolj kaže v njihovem odnosu do natakarjev. Kateri so najbolj nesramni zvezdniki, ki so razočarali s svojim obnašanjem?

Kendall Jenner Morda Kendall Jenner v resničnostnem šovu V koraku s Kardashianovimi deluje zelo prijazno, a je v resnici manekenka do natakarjev precej domišljava. Čeprav je zdaj že precej let polnoletna, je po poročanju portala The Richest zvezdnica včasih pričakovala, da ji bodo v restavracijah postregli alkohol samo zato, ker je tako slavna.

icon-expand Kendall Jenner FOTO: Profimedia

Catherine Zeta-Jones Irsko-valižanska igralka Catherine Zeta-Jones velja za zelo hladno in brezčutno gostjo v restavraciji. Natakarji, ki so jo stregli, so povedali, da se 53-letnica nikoli ne nasmehne in ne vzpostavi očesnega stika. The Richest še navaja, da naj bi bila prav tako zelo zahtevna, saj ima velikokrat ogromno vprašanj, na koncu pa naroči zelo poseben obrok, ki mora biti sestavljen po meri. Kljub zahtevam pa naj bi bila napitnina, ki jo pusti, zelo skopa.

icon-expand Catherine Zeta-Jones FOTO: AP

Tiger Woods Po poročanju The Richest golfist Tiger Woods v restavraciji ni nesramen le do natakarjev, ampak celo do ljudi, s katerimi pride na kosilo ali večerjo. Večkrat se je namreč zgodilo, da golfist ni počakal, da bi vsi za mizo pojedli, ampak je samo vstal in šel. Tudi z napitnino je precej skop, saj je natakarju večkrat sploh ne privošči.

icon-expand Tiger Woods FOTO: AP

John Travolta Eden izmed zvezdnikov, ki misli, da lahko s svojo slavo in denarjem doseže vse, je tudi John Travolta. Ne le natakarji, ki jih redno sprehaja od svoje mize do kuhinje, celo kuharji se pritožujejo nad njegovim obnašanjem. Igralec je namreč izredno izbirčen, hrano, ki mu jo postrežejo, pa zavrača tako dolgo, dokler ni z njo popolnoma zadovoljen. Včasih zaradi tega zaposleni slišijo tudi marsikatero pikro na svoj račun, je poročal The Richest. Je pa John za svojo izbirčnost pripravljen pustiti veliko napitnine.

icon-expand John Travolta FOTO: AP

Mariah Carey Pevka Mariah Carey velja za divo in temu primerno se zvezdnica tudi obnaša. Ker se zvezdnica zelo rada zabava, ne dovoli, da bi jo pri tem omejeval delovni čas restavracije ali bara. Po poročanju New York Posta je nekoč pripeljala veliko skupino ljudi in zahtevala, da lokal ostane odprt do jutranjih ur. Po dogodku nihče od gostov ni pustil napitnine. Seveda je pevka pri svoji hrani tudi zelo izbirčna in jo zavrača, dokler ne ustreza njenim standardom.

icon-expand Mariah Carey FOTO: Profimedia

Anne Hathaway Še ena izmed zvezdnic, ki naj bi bila precej izbirčna, je Anne Hathaway. Igralka je nekoč kar štirikrat zavrnila zajtrk. Prvič je bilo poširano jajce pretekoče, drugič je bil kolaček preveč mrzel, v tretjem poskusu je bilo jajce preveč ohlajeno, nazadnje pa se je odločila, da bi namesto naročenega raje jedla ocvrto jajce. Po informacijah portala The Richest zvezdnica očitno nikoli ni povsem zadovoljna s tem, kar naroči.

icon-expand Anne Hathaway FOTO: Profimedia

Britney Spears Očitno so pevki Britney Spears prepovedi edina stalnica v življenju. Dolga leta je živela pod skrbništvom očeta, ki ji je precej stvari prepovedal, zvezdnica pa ima omejen vstop tudi v večino restavracij v Los Angelesu. Razlog za prepovedi je v denarju, ki ga ima pevka vedno premalo. Kot navaja The Richest, naj bi se celo zgodilo, da je pričakovala, da bo določeno stvar dobila zastonj.

icon-expand Britney Spears FOTO: Profimedia

Usher Pevec Usher je znan po tem, da že ob vstopu v restavracijo pričakuje veliko ugodnosti zaradi slavnega imena. Vrhunske storitve zase in za vse svoje spremljevalce pa nikoli ne ovrednoti z napitninami. Večkrat se tudi zgodi, da Američan pričakuje, da bo račun plačal nekdo drug. Včasih je namesto plačila pustil svoj avtogram in pričakoval, da bo tako vse poravnano, navaja The Richest.

icon-expand Usher FOTO: Profimedia

Sean Penn Po informacijah Enstarz so filmskega igralca Seana Penna v eni od restavracij v New Orleansu označili za skopuha. Poleg tega, da kljub računu, ki je za večerjo treh zbranih znašal približno 450 evrov, ni odštel niti centa napitnine, je bil igralec do natakarjev tudi nesramen.

icon-expand Sean Penn FOTO: Profimedia

Tyra Banks Ameriška producentka in model Tyra Banks se je nekoč zelo močno razjezila nad natakarico, ker je ta ni prepoznala, je poročal Enstarz. Uboga natakarica, ki je samo želela, da bi Tyra v miru uživala v hrani brez nadležnih oboževalcev, je bila zaradi svoje poteze verbalno napadena s strani slavne manekenke.