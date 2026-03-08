Naslovnica
Tuja scena

'Nesrečna sem z rezultati posegov in videti sem ogabno'

Utah, 08. 03. 2026 11.48 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
E.M.
Jessi Draper

Jessi Draper, zvezdnica resničnostnega šova Secret Lives of Mormon Wives, je na spletu iskreno spregovorila o obžalovanju, ki ga čuti po vrsti lepotnih posegov, ki niso prinesli želenih rezultatov. "Vsem želim povedati, da sem izjemno nezadovoljna s svojimi rezultati in, če sem iskrena, nisem povsem razumela, v kaj se spuščam," je povedala v posnetku, ki ga je objavila na TikToku. Brez dlake na jeziku je svoj videz označila za 'ogaben'.

Potem ko je Jessi Draper, zvezdnica resničnostnega šova Secret Lives of Mormon Wives, na spletu redno dokumentirala svoje okrevanje po več kozmetičnih posegih – vključno z zgornjo in spodnjo blefaroplastiko ter presaditvijo maščobe na obrazu za obnovitev izgubljenega volumna na obrazu, je v najnovejšem posnetku priznala, da s končnim rezultatom ni zadovoljna.

Jessi Draper, zvezdnica resničnostnega šova Secret Lives of Mormon Wives
Jessi Draper, zvezdnica resničnostnega šova Secret Lives of Mormon Wives
FOTO: Profimedia

"Vsem želim povedati, da sem izjemno nezadovoljna s svojimi rezultati in, če sem iskrena, nisem povsem razumela, v kaj se spuščam. Šla sem na spodnji 'blef', nato pa sem vprašala o zgornjem 'blefu' in na koncu so mi ga tudi naredili. Če sem iskrena, nisem želela presaditve maščobe. Samo poslušala sem predlog, ne da bi zares razumela, kaj je to, kaj bo naredilo, kakšni bodo rezultati, kakšno bo okrevanje," je povedala 33-letnica.

"Želim si, da tega ne bi storila. Želim si, da bi rekla 'ne'," je nato iskreno priznala in dodala, da se zaveda, zakaj na račun svojega videza prejema kritike. "Res se mučim. Resnično se počutim, kot da mi je ta zadnja operacija uničila življenje. Vso 5. sezono šova sem videti prekleto grozno, res. Moj obraz je otekel. Moje oči so videti nore. Nisem več videti tako, kot sem bila nekoč, in to sovražim."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

In čeprav se je za lepotne popravke odločila, da bi si dvignila samozavest, so ji rezultati dali vedeti, koliko bolj ji je bil njen videz všeč pred posegi. "Imam težave s samozavestjo in ko se ozrem nazaj, popolnoma vidim, kako sem bila zaradi teh negotovosti zaslepljena, bila sem lepa in tega pred nekaj meseci nisem mogla reči, zdaj pa lahko rečem. In na žalost sem zaradi teh negotovosti šla predaleč."

"To je kot največja lekcija v mojem življenju, da se nikoli več ne bom dotaknila obraza in resnično si želim, da bi prej lahko videla svojo notranjo lepoto," je zaključila zvezdnica, ki je za svojo iskrenost prejela podporo spletnih uporabnikov.

Razlagalnik

Blefaroplastika je kirurški poseg, znan tudi kot 'lifting vek', ki se izvaja za izboljšanje videza vek. Med posegom se odstrani odvečna koža in maščobno tkivo s spodnjih in/ali zgornjih vek. Cilj blefaroplastike je pomladiti videz oči, zmanjšati povešenost vek, ki lahko omejuje vidno polje, ter odpraviti zabuhlost ali 'vrečke' pod očmi. Poseg lahko bistveno vpliva na celoten videz obraza, zaradi česar je videti bolj spočit in mladosten.

Presaditev maščobe na obrazu, znana tudi kot lipofiling obraza, je kozmetični postopek, pri katerem se maščoba odvzame iz enega dela telesa (običajno iz trebuha ali stegen) s pomočjo liposukcije, nato pa se prečisti in vbrizga v obraz. Ta postopek se izvaja za obnovitev izgubljenega volumna obraza, ki je pogosto posledica staranja ali hujšanja. Z vbrizgavanjem lastne maščobe lahko izboljšamo konture obraza, zapolnimo gube in brazde ter dosežemo bolj mladosten in poln videz. Prednost te metode je uporaba pacientovega lastnega tkiva, kar zmanjšuje tveganje za alergijske reakcije.

'Secret Lives of Mormon Wives' je ameriški resničnostni televizijski šov, ki sledi življenjem več žensk, ki so del mormonske skupnosti. Šov se osredotoča na njihove družinske odnose, verska prepričanja in vsakdanje izzive, pogosto pa raziskuje tudi zapletenosti večzakonskih skupnosti, ki so prisotne v nekaterih segmentih mormonske vere. Cilj šova je ponuditi vpogled v življenja teh žensk, ki so pogosto obdane s skrivnostmi in drugačnimi družbenimi normami.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Jessi Draper lepotni posegi rezultati

Charli XCX: Želim prenehati z ustvarjanjem glasbe

Modrosti zvezdnic ob dnevu žena

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
polnjenapaprika
08. 03. 2026 13.17
welkom tu de klab
Odgovori
0 0
SEJBOBOL
08. 03. 2026 13.15
Spet ena k se kesa ... Dej ne piste miti tega bo bols . Ce bi pa uspeli bi pa zanikala da je bla kdaj pod nozen . . Vsi so osti lar se tega tice vkljucno z naso Melani ...
Odgovori
+1
1 0
Delavec_Slo
08. 03. 2026 13.14
Še več takih, tudi carmen več ne rata botoks!
Odgovori
+1
1 0
JanezNovakJohn
08. 03. 2026 13.04
Zmešan osebek, sedaj pa še ogaben.
Odgovori
+1
1 0
JanezNovakJohn
08. 03. 2026 13.05
Za mene je lepa ženska pametna, dobrostčna, vedra..
Odgovori
0 0
Banion
08. 03. 2026 12.56
bogat hoče biti še bogatejši-pohlep. Lep hoče iti še lepši- nečimrnost. Obema se na koncu zgodi da eden postane reven drug pa grd
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
08. 03. 2026 12.17
Saj vse iz lepotic naredijo strašila.
Odgovori
+3
3 0
Najpametnejši
08. 03. 2026 12.14
Ali se je pripravljala za obisk Dubaja? Menda tam neke dame dobro služijo.
Odgovori
+1
2 1
NeXadileC
08. 03. 2026 12.05
Nič ji ni prej manjkalo...
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
