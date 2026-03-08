'Nesrečna sem z rezultati posegov in videti sem ogabno'

Potem ko je Jessi Draper, zvezdnica resničnostnega šova Secret Lives of Mormon Wives, na spletu redno dokumentirala svoje okrevanje po več kozmetičnih posegih – vključno z zgornjo in spodnjo blefaroplastiko ter presaditvijo maščobe na obrazu za obnovitev izgubljenega volumna na obrazu, je v najnovejšem posnetku priznala, da s končnim rezultatom ni zadovoljna.
"Vsem želim povedati, da sem izjemno nezadovoljna s svojimi rezultati in, če sem iskrena, nisem povsem razumela, v kaj se spuščam. Šla sem na spodnji 'blef', nato pa sem vprašala o zgornjem 'blefu' in na koncu so mi ga tudi naredili. Če sem iskrena, nisem želela presaditve maščobe. Samo poslušala sem predlog, ne da bi zares razumela, kaj je to, kaj bo naredilo, kakšni bodo rezultati, kakšno bo okrevanje," je povedala 33-letnica.
"Želim si, da tega ne bi storila. Želim si, da bi rekla 'ne'," je nato iskreno priznala in dodala, da se zaveda, zakaj na račun svojega videza prejema kritike. "Res se mučim. Resnično se počutim, kot da mi je ta zadnja operacija uničila življenje. Vso 5. sezono šova sem videti prekleto grozno, res. Moj obraz je otekel. Moje oči so videti nore. Nisem več videti tako, kot sem bila nekoč, in to sovražim."
In čeprav se je za lepotne popravke odločila, da bi si dvignila samozavest, so ji rezultati dali vedeti, koliko bolj ji je bil njen videz všeč pred posegi. "Imam težave s samozavestjo in ko se ozrem nazaj, popolnoma vidim, kako sem bila zaradi teh negotovosti zaslepljena, bila sem lepa in tega pred nekaj meseci nisem mogla reči, zdaj pa lahko rečem. In na žalost sem zaradi teh negotovosti šla predaleč."
"To je kot največja lekcija v mojem življenju, da se nikoli več ne bom dotaknila obraza in resnično si želim, da bi prej lahko videla svojo notranjo lepoto," je zaključila zvezdnica, ki je za svojo iskrenost prejela podporo spletnih uporabnikov.
Blefaroplastika je kirurški poseg, znan tudi kot 'lifting vek', ki se izvaja za izboljšanje videza vek. Med posegom se odstrani odvečna koža in maščobno tkivo s spodnjih in/ali zgornjih vek. Cilj blefaroplastike je pomladiti videz oči, zmanjšati povešenost vek, ki lahko omejuje vidno polje, ter odpraviti zabuhlost ali 'vrečke' pod očmi. Poseg lahko bistveno vpliva na celoten videz obraza, zaradi česar je videti bolj spočit in mladosten.
Presaditev maščobe na obrazu, znana tudi kot lipofiling obraza, je kozmetični postopek, pri katerem se maščoba odvzame iz enega dela telesa (običajno iz trebuha ali stegen) s pomočjo liposukcije, nato pa se prečisti in vbrizga v obraz. Ta postopek se izvaja za obnovitev izgubljenega volumna obraza, ki je pogosto posledica staranja ali hujšanja. Z vbrizgavanjem lastne maščobe lahko izboljšamo konture obraza, zapolnimo gube in brazde ter dosežemo bolj mladosten in poln videz. Prednost te metode je uporaba pacientovega lastnega tkiva, kar zmanjšuje tveganje za alergijske reakcije.
'Secret Lives of Mormon Wives' je ameriški resničnostni televizijski šov, ki sledi življenjem več žensk, ki so del mormonske skupnosti. Šov se osredotoča na njihove družinske odnose, verska prepričanja in vsakdanje izzive, pogosto pa raziskuje tudi zapletenosti večzakonskih skupnosti, ki so prisotne v nekaterih segmentih mormonske vere. Cilj šova je ponuditi vpogled v življenja teh žensk, ki so pogosto obdane s skrivnostmi in drugačnimi družbenimi normami.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.