'Nesrečna sem z rezultati posegov in videti sem ogabno'

Potem ko je Jessi Draper , zvezdnica resničnostnega šova Secret Lives of Mormon Wives , na spletu redno dokumentirala svoje okrevanje po več kozmetičnih posegih – vključno z zgornjo in spodnjo blefaroplastiko ter presaditvijo maščobe na obrazu za obnovitev izgubljenega volumna na obrazu, je v najnovejšem posnetku priznala, da s končnim rezultatom ni zadovoljna.

"Vsem želim povedati, da sem izjemno nezadovoljna s svojimi rezultati in, če sem iskrena, nisem povsem razumela, v kaj se spuščam. Šla sem na spodnji 'blef', nato pa sem vprašala o zgornjem 'blefu' in na koncu so mi ga tudi naredili. Če sem iskrena, nisem želela presaditve maščobe. Samo poslušala sem predlog, ne da bi zares razumela, kaj je to, kaj bo naredilo, kakšni bodo rezultati, kakšno bo okrevanje," je povedala 33-letnica.

"Želim si, da tega ne bi storila. Želim si, da bi rekla 'ne'," je nato iskreno priznala in dodala, da se zaveda, zakaj na račun svojega videza prejema kritike. "Res se mučim. Resnično se počutim, kot da mi je ta zadnja operacija uničila življenje. Vso 5. sezono šova sem videti prekleto grozno, res. Moj obraz je otekel. Moje oči so videti nore. Nisem več videti tako, kot sem bila nekoč, in to sovražim."