Neučakan potomec slavnega para pohitel na svet

Na družbenem omrežju se je oglasila tudi Fabianova žena, ki je objavila fotografijo, med dojenjem. Pod njo je zapisala: ''Čakala sem te ... Danes razumem, da mi delamo načrte, ampak samo Bog odloča o času in ljudeh, hvala vsem za sporočila. Odlično se imamo in uživamo v krogu družine.''

"Šele ko imamo svoje otroke, razumemo to edinstveno ljubezen," je s ponosom zapisal slavni očka pod fotografijo, na kateri v naročju drži in poljublja sina Davida.

Ker sta zakonca imela težave z zanositvijo, sta si drugega otroka še toliko bolj želela. ''V resnici je težko pričakovan, zelo zaželen, zelo sva hrepenela po njem. Bog je bil zelo velikodušen," je pred meseci, ko je bila noseča nekaj tednov, povedala Yuly.

38-letni igralec z družino že nekaj let živi v Miamiju, kjer za televizijsko hišo Telemundo snema telenovele. Med drugim je zaigral v uspešnici Tierra de Reyes, nastopal pa je tudi v telenovelah, kot so Los Herederos del Monte, Mi Corazón Insiste en Lola Volcán in Corazón Valiente in La Fan.