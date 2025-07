Neugodni trenutki dvoranskih kamer: razkrite afere in zavrnjeni poljubi

Američani so pred leti izumili tako imenovano 'kiss cam', kamero, ki med dogodki snema dogajanje med občinstvom, ko se le-to pojavi na zaslonih v dvorani, na ekranu pa je domnevni par, se pričakuje, da se ta poljubi. A kamera nima vedno prav, ko domneva, kdo je s kom, zato je ujela tudi veliko neugodnih trenutkov, ki so pozneje postali tudi viralni.

Razkrita ljubezenska afera direktorja podjetja Astronomer in vodje kadrovske službe istega podjetja najverjetneje nikoli ne bi postala stvar svetovne javnosti, če se Američani pred leti ne bi spomnili kamer, ki v dvoranah na koncertih in športnih dogodkih snemajo občinstvo in od parov, ki se pojavijo na zaslonih, pričakujejo javni poljub. A nesrečneža nista prva, ki sta se znašla v neugodnem položaju, posnetek pa je zaokrožil po svetovnem spletu.

Afera, ki je postala viralna

V trenutku, ko sta se pojavila na velikem platnu, sta direktor Andy Byron in vodja kadrovske službe Kristin Cabot reagirala refleksno – on se je skoraj potopil pod sedež, Kristin pa je kameri obrnila hrbet. A bilo je prepozno. Vse skupaj je postalo še bolj nerodno, ker je njuno obnašanje opazil tudi frontman skupine Coldplay Chris Martin, ki je v svojem slogu komentiral: "Vau! Poglejte ta dva! Ali imata afero ali pa sta preprosto zelo sramežljiva!"

Ko se je posnetek pojavil na družbenih omrežjih, so uporabniki kaj kmalu ugotovili, kdo sta zaljubljenca, splet pa je eksplodiral. Afera, ki sta jo skrbno skrivala, pa je za nekaj dni postala ena najbolj odmevnih stvari v času kislih kumaric.

Olivia Rodrigo prosila za poljub brata in sestro

Med svojim nastopom v nabito polni dvorani Qudos Bank Arena v Sydneyju se je pop zvezdnica Olivia Rodrigo obrnila k dvema oboževalcema v občinstvu in rekla: "Vidva sta tako prikupna! Imam veliko prošnjo – bi se poljubila za našo kamero?" Občinstvo je bilo navdušeno, zmedena mladostnika pa sta jo nelagodno pogledala. "Brat in sestra sva," sta jo obvestila.

Olivia se je prijela za glavo, zavpila: "O, sranje!" in hitro naročila ekipi, naj umaknejo kamero. "To se mi je zgodilo prvič! Pozabimo, da se je sploh kdaj zgodilo," je skušala svoje nelagodje prikriti s smehom.

Igralski par se ni hotel poljubiti

Na podelitvi nagrad BAFTA leta 2016 sta igralski par Michael Fassbender in Alicia Vikander, takrat še v zvezi in znana po tem, da sta svoje zasebno življenje skrivala pred očmi javnosti, zavrnila poljub pred očmi zbranih v dvorani.

Michael Fassbender in Alicia Vikander FOTO: Profimedia icon-expand

Igralca se nista niti pogledala. Trenutek je bil tako napet in neroden, da ga je BBC v celoti izrezal iz televizijskega prenosa. Eden od uporabnikov družbenih omrežij, ki ga je trenutek pritegnil, je objavil njuno fotografijo s komentarjem: "Michael Fassbender ne sodeluje. To ga sploh ne zanima."

'Moja sestra'

Na valentinovo leta 2014 sta se Adam Martin in njegova sestra Maria na hokejski tekmi Univerze v Minnesoti pojavila na vseh zaslonih v dvorani, kamera in zbrani pa so od njiju pričakovali poljub. Toda Adam je prišel pripravljen. Pravilno je predvideval, da bi ju kamera lahko ujela, zato je vnaprej pripravil list z napisom 'Moja sestra'. Ko sta se res pojavila na zaslonu, je preprosto dvignil list. Zbrani v dvorani so zaploskali in se glasno smejali.

Poljub kot v filmu

Na podelitvi nagrad BAFTA leta 2016 je igralski dvojec Julianne Moore in Bryan Cranston trenutek pred kamero spremenil v pravo predstavo. Sprva sta se sramežljivo spogledala, Bryan je poskušal poljubiti Julianne na ramo, nato pa sta se pretvarjala, da se nežno pogovarjata. Kamera se je poskušala umakniti – potem pa sta se odločila narediti pravo predstavo: Bryan je nežno prijel Julianne za obraz, ona pa ga je objela in poljub je postal pravi mini prizor strasti. Seveda sta vse skupaj samo zaigrala.

Poljub prijateljev

James Corden in Harry Styles, dobra prijatelja, sta se poljubila med oddajo A League Of Their Own leta 2013. Harry je sedel Jamesu v naročje, ga nežno prijel za obraz in ga poljubil, dvojica pa je s svojim odzivom požela pravo navdušenje občinstva in preostalih članov skupine One Direction. Bila je šala – a tudi trenutek, ki si ga bodo oboževalci zapomnili še dolgo.