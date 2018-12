Neusmiljeni Emir iz serije Moja boš presenetil z novim videzom

Turška igralka Hazal Filiz Küçükköse, ki je slovenske gledalke in gledalce osvojila z vlogo ambiciozne in naivne Zeynep v turški uspešnici Moja boš, se je udeležila premiere novega turškega filma Şampiyon (Prvak). Zvezdnica se je sprehodila po rdeči preprogi, za to priložnost pa je nosila črne oprijete usnjene hlače, eleganten top in plašč.