Neustavljiva J.Lo pokazala vadbeno rutino in izrazite mišice

Pevka in igralka Jennifer Lopez je oboževalcem omogočila vpogled v svoje treninge, ki so velik del "recepta", zaradi katerega je pri svojih 52 letih v odlični formi. Ameriška zvezdnica je delila videoposnetek, s katerim je pokazala svojo vadbeno rutino.

icon-expand Jennifer Lopez zelo skbi za svojo kondicijo in telo. FOTO: Profimedia

Jennifer Lopez zadnja leta zelo pazi na svojo postavo in veliko časa nameni skrbi za svoje telo; med drugim ne izpusti skoraj nobenega treninga. Tokrat je s svojimi sledilci na družbenih omrežjih delila posnetek svoje vadbene rutine, na katerem lahko vidimo, da izvaja vaje tako z lastno težo kot z utežmi; med drugim je delala vaje za trebušne mišice in moč. Njeni oboževalci se strinjajo, da Lopezova svojim letom uspešno kljubuje in da je v odlični formi.

J.Lo je svojo izklesano postavo tokrat pokazala v črnem športnem modrčku, ki ga je kombinirala s črnimi pajkicami. Pevka je uporabila številne pripomočke za vadbo, med treningom pa se je vidno spotila in se osvežila z vode. Tudi tokrat je imela pri sebi bleščečo stekleničko z vodo, ki jo spremlja na vsakem koraku, in zdi se, da ima po eno za vsako priložnost: za treninge, nastope in poslovne sestanke. Pevka je oktobra lani priznala, da je postala obsedena z njimi in niti ne šteje, koliko jih že ima.

Video, ki ga je naložila na svoj kanal na YouTubu, je opremila s svojim zadnjim singlom On My Way, s katerim napoveduje izid romantične komedije Poročiva se (Marry Me), ki prihaja v kinematografe že naslednji mesec, za valentinovo. V romantični komediji bo ljubezen glasbenih ikon – pevke in igralke Jennifer Lopez v vlogi Kat in pevca Malume v vlogi Bastiana – na preizkušnji, pevka pa se bo z učiteljem matematike, ki ga igra Owen Wilson, znašla v nepričakovani romanci. Ker se Katina in Bastianova uspešnica z naslovom "Poročiva se" hitro vzpenja po lestvicah, se odločita za poroko pred očmi svojih številnih oboževalcev, na slovesnosti, ki jo bodo v živo predvajali na številnih platformah.

icon-expand Maluma in J.Lo v filmu Poročiva se. FOTO: Karantanija Cinemas

Na koncert, na katerem se bo odvila slovesnost, zvlečeta ločenega srednješolskega učitelja matematike Charlieja Gilberta (Owen Wilson) njegova hčerka Lou (Chloe Coleman) in najboljša prijateljica (Sarah Silverman). Ko Kat nekaj sekund pred slovesnostjo izve, da jo je Bastian prevaral z njeno pomočnico, se ji življenje obrne na glavo. Med govorom opazi v množici popolnega tujca, Charlieja. V trenutku spontanosti se Kat odloči, da se bo poročila z njim. Kar se je pričelo kot impulzivna reakcija, se razvije v nepričakovano romanco. Ali lahko dve osebi iz tako različnih svetov premostita ovire med sabo? Odgovor boste dobili v slovenskih kinematografih od 10. februarja dalje.