Neustavljivi Can Yaman znova v objemu lepe Demet?

Can Yaman, ki se je v Italijo preselil pred letom dni, je bil že tretjič gost priljubljenega italijanskega televizijskega programa Che Posta Perte. Po poročanju turških medijev naj bi priljubljeni igralec za sodelovanje v omenjenem programu prejel plačilo v vednosti 100.000 evrov. Ker zvezdnika zavezuje pogodba, točna vrednost seveda ostaja poslovna skrivnost.

6. marca si bodo igralčevi italijanski oboževalci lahko ogledali prvo epizodo Yamanove nove italijanske serije Viola come il mare (v prevodu Vijolična kot morje), ki temelji na knjigi Simone Tanzini Do you know summer?.