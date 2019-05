Neustavljivi Jagger po operaciji že pleše

75-letni rocker Mick Jagger po uspešni operaciji, pri katero so mu zamenjali srčne zaklopke, odlično okreva. Na posnetku, na katerem v dvorani pleše, je videti v odlični formi. Kot kaže, mu kondicije za prihajajočo turnejo nikakor ne manjka.

Legendarnemu Micku Jaggerju, frontmanu zasedbe Rolling Stones, so na začetku aprila uspešno zamenjali poškodovano srčno zaklopko. Zvezdnik je dal že pred dnevi oboževalcem vedeti, da po operaciji uspešno okreva. Zdaj pa je to dokazal še na posnetku, ki ga je delil s svojimi oboževalci na Instagramu. Na njem v prazni dvorani energično pleše in vadi plesne gibe na pesem Techno Fan, ki jo prepeva zasedba The Wombats.

75-letni Mick Jagger in njegova hčerka Georgia May FOTO: Profimedia

''To očka!'' je pod videoposnetek zapisala njegova hčerka Georgia May Jagger in mu dala še dodatno spodbudo. ''Bravo, kralj je nazaj,'' je zapisal Tommy Mottola, eden največjih mogulov glasbene industrije.

