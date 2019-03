Neutolažljiva Karleuša: na pogrebu klicala mamo

V soboto je umrla Divna Karleuša, novinarka in mati srbske pevke Jelene Karleuše. Čeprav se je zadnja leta borila z boleznijo (srbski mediji navajajo, da je zbolela za rakom na pljučih), je smrt prišla nepričakovano. Pevka je v času materine smrti nastopala v Avstriji, ko je izvedela novico, pa naj bi doživela šok.

40-letna pevka je na pogreb prišla v spremstvu svojega moža, nenaličen obraz si je zakrila s črno mrežico, nek vir je medijem še zaupal, da je bila pevka popolnoma brez moči in mnogi so se bali, da ne bo zmožna priti na pogreb, zato naj bi dobila močna zdravila.

Na komemoraciji in kasneje na pokopališču je bila zvezdnica neutolažljiva, tako je v nekem trenutku objela krsto in klicala mamo. Jelena naj bi se po besedah prijateljev s smrtjo mame zelo težko spopadala, zaradi tega naj bi bila celo na pomirjevalih. "Zlomljena je, ne je, ne pije, ne gleda in se ne premika," so še dodali.