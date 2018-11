Nevarno koščena igralka: je kriva ločitev?

Anna Faris bo kmalu proslavila svoj 42. rojstni dan, ponaša pa se s številnimi igralskimi vlogami v romantičnih filmih in komedijah. Prikupna blondinka nikoli ni imela težav z odvečno težo in je bila vedno bolj suhljate postave, v zadnjih mesecih pa je njena postava postala tako koščena, da je njene oboževalce zaskrbelo. Potem ko je na Instagramu nedavno objavila svojo fotografijo, so jo številni kritizirali, da je zdaj nevarno suha, in se spraševali, ali jo je morda ločitev tako prizadela, da je bolečina prešla v prehranjevalno motnjo. Igralka je fotografijo kmalu izbrisala, na kritike pa se še ni javno odzvala.