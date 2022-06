Neve Campbell zaradi prenizkega plačila zavrnila vlogo v šestem Kriku

Sedaj so ustvarjalci filma Neve za nastop v šestem delu ponudili plačilo, s katerim se ne strinja, zato je vlogo zavrnila. "Ponudba se ne sklada z vrednostjo, ki sem jo prinesla k franšizi. Odločitev, da stopim korak naprej, je bila zelo težka. Vsem mojim oboževalcem Krika, rada vas imam. Vedno ste mi nudili izjemno podporo. Za vedno sem hvaležna za vašo podporo in temu, ker mi je franšiza doprinesla v zadnjih 25 letih."

48-letna igralka je v preteklosti že spregovorila o tem, da je imela v svoji karieri težave, ker ni bila primerno plačana. "Vedno so na začetku obljube, ki se kasneje utopijo v publiciteti in stroških in vseh razlogih, zaradi katerih rečejo: 'Ne, v resnici nismo imeli takšnega dobička, kot ga predstavljamo medijem, zato nimamo dovolj zate.'"

Šesti Krik, ki še nima naslova, je pred kratkim dobil zeleno luč za snemanje, ki se bo začelo junija, na velika platna pa naj bi prišel 31. marca 2023.