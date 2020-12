Neverjeten uspeh: Gabriela Spanic v finalu plesnega šova

Igralka mehiških telenovel Gabriela Spanic, ki je zaslovela z vlogo dvojčic Pauline in Paule v uspešnici Prevare, se je uvrstila v finale madžarskega plesnega šova Dancing with the Stars. Brez dvoma je to najlepše predrojstnodnevno darilo, ki si ga je poklonila.

Venezuelska igralka s hrvaškimi koreninami Gabriela Spanic, ki se je večina spominja po izjemni vlogi dvojčic Paole in Pauline v uspešnici Prevare ter njenem obisku Slovenije – udeležila se je tudi podelitve Viktorjev leta 2000 – je priplesala vse do velikega finala madžarskega šova Dancing with the Stars.

Ob razglasitvi finalistov je bila vidno presenečena, za visoko uvrstitev pa se ima zahvaliti tudi svojim zvestim oboževalcem, ki vsak teden pridno glasujejo zanjo in njenega profesionalnega soplesalca Andreia Mango. "Srečna in hvaležna za tako veliko podporo in ljubezen, ki mi jo izkazujete. Rada vas imam,"se je po uvrstitvi v finale, ki bo konec tedna, zahvalila oboževalcem in sledilcem na Instagramu.

Spomnimo, da se je v prvi oddaji priljubljena zvezdnica na plesnem parketu predstavila s sambo, ki velja za kondicijsko zelo zahteven ples. S profesionalnim soplesalcem Andreiem Mangro sta se zavrtela na Shakirino uspešnicoHips don’t lie. Par je izstopal predvsem zaradi čutnih igralkinih gibov in nalezljive energije, ki jo je izžarevala v vsakem plesnem koraku. Svojo točko sta nadgradila tudi z zahtevnimi lifti. 46-letna igralka s hrvaškimi koreninami, ki se je večina spomni po izjemnih vlogah v telenovelah Prevare (La usurpadora), Za tvojo ljubezen (Por tu amor) in Gospodarica srca (Soy tu dueña), pa bo jutri, 10. decembra, dopolnila 47 let. Brez dvoma je visoka uvrstitev in vstopnica za finale plesnega šova eno najlepših rojstnodnevnih daril, kar jih bo prejela ob letošnjem prazniku.

