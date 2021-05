Neverjetna podobnost s Pamelo Anderson: Lily James v ikoničnih rdečih kopalkah

Lily James se je za potrebe snemanja serije prelevila v Pamelo Anderson , ki je pred leti kot reševalka iz vode blestela v priljubljeni nanizanki Obalna straža (Baywatch). Paparaci so 32-letno igralko tokrat v objektiv ujeli na snemanju na malibujski plaži.

Svoje naravne rjave lase je skrila pod lasuljo platinastih blond las, med enim od prizorov pa bo, kot kaže, nosila tudi ikonične rdeče enodelne kopalke, ki so postale nekakšen prepoznavni znak Pamele Anderson. Oboževalci so nad Lilyjino preobrazbo navdušeni, zaradi dolge blond pričeske in enodelnih rdečih kopalk pa je bila prava kopija ikone devetdesetih.