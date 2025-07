'Neverjetno potovanje': Selena v družbi Taylor praznovala 33. rojstni dan

Selena Gomez je v družbi zaročenca Bennyja Blanca in najboljše prijateljice Taylor Swift v slogu diska proslavila svoj 33. rojstni dan. S sledilci na Instagramu je delila galerijo fotografij, osebni praznik pa pospremila s čustvenim zapisom, v katerem je izrazila hvaležnost svojim najbližjim in oboževalcem.

"Ko se pripravljam na praznovanje svojega 33. rojstnega dne, ne morem mimo razmišljanja o neverjetni poti, ki me je pripeljala do sem. Minulo leto je bilo resnično najlepše leto mojega življenja, za kar se lahko zahvalim prav vam. Hvala vam za vašo neomajno ljubezen in prijaznost. Ne glede na to, ali ste me spodbujali iz ozadja, delili z menoj moje vzpone in padce ali pa preprosto prisluhnili, ste to leto naredili nepozabno," je zapisala pod galerijo fotografij z zabave.

"Globoko sem počaščena in neizmerno hvaležena za vso vašo ljubezen. Ko vstopam v novo leto svojega življenja, me prevevata vznemirjenje in upanje za vse, kar prihaja. Veselim se novih trenutkov z vami, ustvarjanja novih spominov in nadaljevanja te čudovite skupne poti. Noro vas imam rada," je zaključila čustveni zapis.